Gobiernos mentirosos

CARTAS DE AMOR A NICARAGUA

Querida Nicaragua: Un antiguo decir popular afirma que “no hay peor ciego que el que no quiere ver ni peor sordo que el que no quiere oír”. Al parecer esto pasa con el gobierno que sufrimos en la actualidad; y llamarle gobierno es como cerrar los ojos y no ver que esto es una dictadura, algo orweliano, donde ha llegado a ser prohibido portar la bandera nacional, el símbolo soberano de todos los pueblos libres.

Jamás será bueno mentir o hacerse el sordo y el ciego para no ver la realidad, y menos aun cuando hay que enfrentar una tragedia de alcance mundial que pone en peligro la vida de todos y cada uno de los ciudadanos de la nación.

Aquí se nos quiere dar atolillo con el dedo cuando se declara la cantidad de casos de coronavirus y la cantidad de fallecidos por el fatal virus. Pero eso parece ser una práctica de los gobiernos seudo revolucionarios que siempre ocultan las verdades que el pueblo debe saber para su propia seguridad. Aquí no hay un organismo serio para dar el tipo de información adecuado, por el contrario, el comandante se empeña en afirmar todo lo contrario de lo que mundialmente han divulgado los organismos internacionales especializados como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Lo básico y primordial para ponerse a salvo de la pandemia es usar mascarillas, las que debieran estar a la venta en los establecimientos del caso, pero están muy escasas y hay que fabricarlas individualmente si es que el ciudadano quiere protegerse porque el señor que manda en el país desprecia las tales mascarillas y lo ha dicho en sus dos últimos monólogos.

Qué curioso, los países de revoluciones fracasadas son los que mienten y ocultan la verdad a sus pueblos. Venezuela con 28 millones de habitantes dice tener 345 casos detectados y únicamente 10 muertos. ¿Alguien puede creerle al gobierno de Maduro? En cambio Perú con un gobierno democrático y con 32 millones de habitantes declara 42,500 casos detectados y 1,200 muertos. Los países centroamericanos declaran la verdad, lo que dicen sus gobernantes corroborado por organismos internacionales. Guatemala 668 casos y 17 muertos, El Salvador 446 casos y 10 muertos, Honduras 859 casos y 75 muertos, Costa Rica 725 casos y 6 muertos, Panamá 6,700 casos y 192 muertos. De Nicaragua no se sabe, solo hay rumores. Dicen que hay 14 casos y 4 muertos, pero ningún organismo del Gobierno lo confirma. Además no se exige la mascarilla, el orteguismo promueve reuniones sin protección alguna, como si no existiera la pandemia.

Los gobiernos democráticos dicen la verdad, los comunistas la ocultan.

El autor es empresario radial.