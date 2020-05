El estricto protocolo de los futbolistas nicaragüenses a su regreso a los entrenamientos en Costa Rica

El balón volverá a rodar en Costa Rica. Los equipos de Primera y Segunda División retornaron a los entrenamientos a partir del lunes después de más de mes y medio de estar parados por el Covid-19. El entusiasmo y la cautela por regresar fueron las emociones encontradas experimentada por al menos cinco jugadores nicaragüenses que militan en las dos categorías.

Puede interesarte: El seleccionado nacional que vende moras y fresas a domicilio para obtener ingresos adicionales durante cuarentena en Costa Rica

«Nos hacían falta los entrenamientos, estoy súper contento por volver», confesó Francisco Flores, defensor del Jicaral Sercoba de Primera División. «Las normas de higiene son muy buenas, tenemos alcohol gel, mantenemos el distanciamiento y el agua lo tenemos aparte. Nos dieron los uniformes de tres días, llegamos listo todo los días, llegas al estadio, te revisa el médico y vas a la cancha. Tenemos dos botellas, una de hidratante y otra de agua con el nombre de cada quien, la tomamos y no la podemos meter a la hielera y se toman lejos de cada persona», detalló.

Además lea: Conocé las razones por las que un jugador del Managua FC rechazó oferta de 40 mil dólares de un club ecuatoriano

El lateral del Santos de Guápiles, Jasson Ingram, destacó las estrictas medidas para entrenar dispuestas por el ministerio de salud costarricense. «Estamos divididos por cuatro grupos de siete personas para entrenar, el A y B lo hacen a las 7:30 a.m., y el resto a las 9:30 a.m. No puede haber roce entre jugadores, mantenernos a dos metros de distancia, nos lavamos las manos al entrar y al salir a cada momento».

Bryan Rodríguez, portero del Carmelita de Segunda División, confesó que el ambiente en todo el grupo un poco de cautela. «Un poco reservado en cuanto a estar cerca con algún compañero, y por supuesto que da alegría de volvernos a ver, aunque no nos hayamos dado la mano ni un abrazo que sería lo normal después de tanto tiempo de no tener contacto con alguien», resaltó el seleccionado nacional.

«Necesitábamos volver ya y fue bueno estar de nuevo en cancha», apuntó Byron Bonilla, del Saprissa. «Estoy feliz, motivado para lo que viene. Es un avance volver a los entrenamientos con todo el equipo. Uno entrena solo en casa, pero jamás es lo mismo con todo el equipo, a pesar de todas las medidas y protocolos que hay cumplir durante los entrenamientos», señaló Carlos Montenegro, defensor de La U Universitarios.