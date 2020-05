Familiares de un juez en Chinandega aseguran que murió de coronavirus. Minsa aún no registra caso 

No hubo abrazos ni besos, de esos que perduran para la eternidad. Tampoco pudieron sujetarse a su féretro y despedirse ante la repentina partida del padre que el pasado 16 de septiembre había alcanzado medio siglo de vida. Lo vieron irse de lejos. El juez, aún activo, vivía en Chinandega. Entró al hospital España por pancreatitis y falleció con un diagnóstico positivo por covid-19, confirmó a LA PRENSA uno de sus hijos.

Esta es la segunda muerte por coronavirus no reportada de forma oficial por el Ministerio de Salud (Minsa), que solo contabiliza quince casos, cinco de estos fallecidos. Extraoficialmente, la semana pasada, se confirmó la muerte de una persona en el Hospital Monte España, en Managua, y ahora, la muerte del juez, ocurrida este domingo 3 de mayo.

La ciudad de Chinandega está conmocionada por la información de la multiplicación de casos de Covid-19. En los mismos barrios una familia, en susurro, lo dirige a otra, bajo la sospecha que hay casos en determinadas viviendas; sin embargo, al preguntar , casi a nadie le gusta hablar del tema, dicen que saben que hay casos, y que tienen que cuidarse. No más.

El temor por un brote por Covid-19 se ve y se siente por todos lados. La población usa mascarillas, se lava las manos en las calles, se frotan con alcohol gel, en los comercios ofrecen más alcohol gel. LA PRENSA intentó corroborar las historias de más personas contagiadas con Covid-19, pero no fue posible. En algunos de los casos, porque las personas más cercanas a los involucrados no quisieron dar entrevistas a este Diario.

¿Qué pasó con el juez?

La fotografía del juez empezó a circular en redes sociales este fin de semana. El hombre padecía de hace tiempo de pancreatitis, condición que lo llevó a que lo ingresaran al Hospital España el pasado 7 de abril. Lo intubaron, y logró vencer el padecimiento, y todo parecía ir sobre buena marcha. La familia celebraba ya en casa su recuperación.

El 25 de abril el juez volvió al hospital. Lo llevaron de emergencia porque su salud empezó a decaer y necesitaba asistencia sanitaria. Lo ingresaron a una sala para mantenerlo en observación. Pasado dos días, lo trasladaron a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), porque los medicamentos no estaban haciendo efecto. No había mejoría.

«Tenía bastante flemas en los pulmones y no podía desgarrar. En las placas se miraban de que él ya iba progresando, pero a la vez, él se sentía demasiado cansado, se miraba aquella descompensación», relata uno de sus hijos. Él tenía neumonía.

El pasado viernes le informaron a la familia que le aplicaron la prueba de Covid-19 y resultó positiva, relata uno de sus hijos. Ese mismo día ellos ya no pudieron estar con él, lo aislaron; el primer día después del diagnóstico del virus, les comunicaron que había pasado estable, pero a las ocho de la mañana del domingo, los llamaron para decirles que había fallecido.

«Nos dolió no poderlo enterrar como se lo merece porque solo lo encierran en un ataúd y nosotros tuvimos que ir a ver de largo, cuando lo estaban enterrando para saber donde quedaba (…) pero sabemos que él está en un mejor lugar», cuenta uno de sus hijos, al momento que se desmorona en lágrimas. La última vez que vieron a su padre fue el jueves pasado. Ahora les quedan los buenos recuerdos, la satisfacción que lo cuidaron y estuvieron con él hasta el final, incluso, hacían turnos para atenderlo cuando estuvo en UCI. Eso los reconforta, en medio de la tristeza.

Hermetismo y ocultamiento

El Minsa no solo se reserva las estadísticas reales de los contagios por Covid-19 en el país, además, no comunican lo que pasa una vez que un paciente contagiado muere. En el protocolo del Minsa ante la pandemia se indica que «el personal de salud debe informar a la familia porqué algunas prácticas no se pueden hacer debido a factores de exposición que ponen en riesgo a su familia u otras personas». A los familiares del juez sí les avisaron del fallecimiento de su papá, pero no permitieron que lo enterraran en un espacio que ellos habían dispuesto, bajo la argumentación de su seguridad, pero tampoco les avisaron en qué momento lo enterrarían.

Fue gracias a una fuente del Ministerio de Salud que lograron enterarse que sería sepultado en el cementerio Portal de Luz, en Chinandega. De esa forma, lograron asistir, aunque sea de lejos, al sepelio de su padre. Uno de los hijos explicó que el Minsa lleva los cuerpos y los sepultureros se encargan del resto del proceso. Además de su padre, habían otras dos tumbas más cerradas. Consideran que el Minsa tienen todo demasiado controlado, y que deberían permitir que la familia entierre a su ser querido donde ellos consideran, expresó.

El juez era un hombre de gran carisma, con amistades por todos lados. Le gustaba ayudar a los demás, recuerda uno de sus hijos. Sus teléfonos no han dejado de sonar, son las personas que los llaman para darles palabras de aliento, y decirles, a la distancia, que también les duele lo que están atravesando. A todos ellos los invade la tristeza, se ve en sus rostros; largos, parcos, retraídos. Recordando el padre que ya no está.

¿Como se contagió?

El juez de Chinandega fue del hospital a la casa y de regreso. En ningún momento se movió a otro lugar, por lo que es muy probable que se haya contagiado en el centro médico, que tampoco sabe dónde lo pudo haber adquirido. Las autoridades del hospital España no han entregado la epicrisis del caso a sus familiares.

«Nosotros tenemos la corazonada que fue ahí, porque de UCI él no salió para otro lado, más que solo a esa sala- de medicina interna-, donde estuvo dos días, mientras le daban de alta», expresó uno de sus hijos. Hasta ahora, el Minsa sigue sin reconocer que hay transmisión comunitaria en el país, pese a que epidemiólogos han señalado que Nicaragua ya se encuentra en esa fase, que implica que los casos aparezcan por diferentes áreas y sin ningún nexo epidemiológico.

Familiares en cuarentena y Minsa les dice que asuman fumigación

Aunque el Minsa no se ha aparecido en la casa de habitación del juez para higienizarla, otros familiares de estos, se han tratado de contactar con las autoridades sanitarias para solicitar que lleguen, pero la respuesta que obtuvieron fue que al no haber tenido contacto con una persona del exterior no iban a poder llegar, y si ellos tenían el presupuesto para pagar la fumigación, que lo hicieran. Tampoco han orientado a la familia sobre las medidas que se deben tomar para su propia protección y la de los suyos.

La familia está en autoaislamiento, como una forma de precaución, lo cual lo mantendrán por 21 días. Desde este lunes empezaron a rezar el rosario. Oran por la memoria de su padre, y se valen de la tecnología para que otras tías las acompañen a través de las videollamadas. En su casa han alzado un altar con santos y vírgenes, iluminadas con velas. Un rosario rojo con perlas transparentes destaca en el blando mantel de flores.

