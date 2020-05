Cuál es la relación del cabello y la ropa con la transmisión del Covid-19

A pesar de que el SARS-CoV-2 (el nuevo coronavirus) lleva cinco meses afectando a millones de personas en el mundo, aún faltan por conocer más detalles sobre la forma de contagio, síntomas y tratamientos de esta nueva enfermedad.

Cuando una persona sale a la calle se puede exponer a que le caigan en el cabello y la ropa las gotículas de otra persona, que puede estar infectada con el virus, cuando tose o estornuda. Si la persona se toca el cabello y la ropa y después se lleva las manos a la nariz, ojos y boca puede haber un riesgo, asegura el epidemiólogo Leonel Argüello, pero, tomando en cuenta que haya una fuerte carga viral, es decir, una gran concentración del virus para que ocurra la transmisión y que haya bastante tiempo de exposición. De lo contrario, esa persona no se infectaría de Covid-19.

Argüello refiere que hay otros factores como la cercanía y la humedad relativa que influyen para la transmisión.

“El virus puede quedar en el aire por una media hora y si yo camino por ahí puedo respirarlo, pero no se me pasa porque no hay suficiente concentración del virus, porque cada virus sale por millones por gotitas pero caen al suelo, y si quedan flotando tampoco me va a dar nada”, explica el especialista.

Aún se desconoce cuánto tiempo puede permanecer el virus en el cabello, sin embargo, el especialista refiere que pueden ser no menos de 48 horas. “El virus se transmite si estás a menos de un metro de distancia porque estás respirando de pulmón a pulmón como dicen, o porque vos te tocás la nariz, los ojos y la cara (con las manos sucias)”, recuerda Argüello.

En el caso de que una persona que decide autoaislarse, el riesgo es mínimo pues no está en contacto con otras personas. Para las personas que salen a la calle, Argüello refiere que siempre es preferible guardar la distancia y lavarse las manos con agua y jabón durante 40 segundos.

¿Se debe lavar el cabello al regresar de la calle?

Sobre la recomendación de lavarse el cabello una vez que la persona salió a la calle, Argüello refiere que se da más para el personal de los sistemas de salud, que están expuestos a una mayor cantidad del virus.

Un artículo publicado en The New York Times asegura que los expertos están de acuerdo en que no es necesario cambiarse de ropa al regresar a la casa o bañarse, pues una persona pudo haber alcanzado pocas gotículas y es poco probable que se peguen a la ropa. “Una gotícula que es lo suficientemente pequeña como para flotar en el aire durante un tiempo tiene muy pocas probabilidades de alojarse en la ropa debido a la aerodinámica”, aseguró Linsey Marr, científica especializada en aerosoles del Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia a The New York Times. El artículo refiere que si la persona tuvo contacto cercano con otra que estornudó muy cerca sí puede cambiarse de ropa y bañarse.

Sobre el lavado de la ropa que pudo estar expuesta a una persona contagiada con el virus, los expertos refieren que no debe cambiar la rutina con la que se realizó, pues se ha demostrado que el nuevo coronavirus es vulnerable al agua y el jabón.

En tanto, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades señala que el lavado rutinario de superficies, ropas y objetos frecuentemente usados es una medida para disminuir el contagio en las casas. En el caso de las prendas de ropa, la entidad sostiene que se debe lavar según las instrucciones que da el fabricante de la prenda.