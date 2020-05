Descubren a nicaragüense con coronavirus que ingresó ilegal a Costa Rica

Un nicaragüense, quien llegó con su esposa y dos familiares más, logró ingresar de forma ilegal a Costa Rica y posteriormente fue detectado que presentaba síntomas de Covid-19. El capitalino relató al sitio de noticias Repretel que se dirigía a Cachagua, provincia de Alajuela, San Ramón, Costa Rica. Sin embargo la diarrea y la fuerte fiebre que presentaba lo obligaron a pedir ayuda en la Clínica la Fortuna, de San Carlos, Costa Rica, y luego lo trasladaron a un hospital en donde le realizaron la prueba del Covid-19, resultando positivo.

«Corrimos con suerte porque en la Pick-Up que veníamos, veníamos acostados y no la pararon», contó el nicaragüense en la entrevista con Noticias Repretel este martes.

El nica, quien había salido de Managua a finales de abril, cuenta que presentaba dolores de cabeza y cuerpo, además de fiebre y dolor de garganta.

«Mi esposa y dos hermanos están fuera de peligro. Les hicieron la prueba y están en cuarentena. Yo estuve en Managua. En el vehículo venía mi esposa y dos hermanos, pero no me detuvieron en Migración. El que me trajo es costarricense», contó el pinolero.

El nicaragüense se dedica a la siembra de productos agrícolas y teme tener problemas de migración por lo que pide a las autoridades costarricenses revisar bien su caso. Al mismo tiempo que denunció que la situación en Nicaragua es crítica.