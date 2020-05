Especialista advierte que se aproximan los días más difíciles en Nicaragua por el coronavirus

Durante esta semana los casos de coronavrius en Nicaragua podrían elevarse significativamente debido a que el país ya se encuentra en la fase 3 de la pandemia, según advirtió este martes el doctor Róger Pasquier, presidente de la Asociación de Anestesiólogos de Nicaragua, durante una entrevista con la revista Acción 10 en la mañana, del Canal 10.

«La primera de las fases yo creo que ya pasó, fue cuando se habla de contagio externo, cuando vas fuera del país. Después está en una fase de contención, cuando se empiezan a ver los primeros casos que son de esos pacientes externos hacia la población nicaragüenses. Yo creo que estamos en una fase tres, en donde ya hay un contagio comunitario independientemente de lo que digan otras fuentes», señaló el especialista.

El doctor Pasquier explicó que ya hay muchos casos de personas que están manifestando síntomas en Nicaragua, «en donde sí hay efectivamente una gran cantidad de gente que ya son de contagio comunitario».

«Entre el fin de semana anterior y este fin de semana que viene este avión va a levantar vuelo. Y va a levantar vuelo pero en una curva exponencial que nos va a asustar a todos», advirtió el doctor Pasquier, en referencia a la curva ascendente de la pandemia en el país.

Preocupación por el personal médico

Pese a que el Ministerio de Salud (Minsa) mantiene en su registro oficial 15 casos de coronavrius, el doctor Pasquier asegura que dichos datos son «preocupantes», tanto para el conocimiento de la población, como para la protección del personal médico.

«Todas las sociedades médicas estamos preocupadísimas porque esta es la semana que nosotros hemos designado para tocar ese punto (contagio comunitario), porque sí me doy cuenta, y es público, de que en el Hospital Lenín Fonseca hay personas que están hospitalizadas, médicos», agregó.

El especialista aseguró que la falta de transparencia en las cifras de casos de coronavirus establece un grave problema en el sistema de salud.

«Yo me quedo sorprendido de ver que no hay reportes. Ya epidemiológicamente se habla, en Europa por ejemplo, donde han habido planes bien específicos, la tendencia es del 10 al 12 por ciento de contagio del personal sanitario», explicó Pasquier, argumentando que el desplome del personal médico implica el inicio del colapso en el sistema de salud.

El Minsa y representantes de las autoridades nicaragüenses han señalado en reiteradas ocasiones que el sistema sanitario de Nicaragua goza de las garantías para enfrentar esta pandemia, que a nivel mundial ya ha contagiado a más de 3.6 millones de personas. Sin embargo, Pasquier aseguró que sistema de salud del país está colapsado desde hace años.

«Desde hace años no hay camas en el Manolo Morales, no hay camas en el Lenín Fonseca, no hay camas en cualquier hospital regional. El sistema nuestro es un sistema que está ayudando a las personas que no tienen cómo, pero no es un sistema que está resolviendo realmente, y el Minsa lo sabe», dijo el experto.