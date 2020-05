Crisis en transporte de carga puede desencadenar desabastecimiento en mercado centroamericano

El comercio centromericano está bajo amenaza de desabastecimiento, debido a que los transportistas centroamericanos siguen varados por séptimo día consecutivo en las fronteras, sin poder entrar a territorios costarricense y panameño.

Según los afectados levantarán este paro hasta que estos países deroguen la medida de permitirles solo tres días de permanencia dentro de sus territorios para descargar y cargar, ya que es imposible realizar su trabajo en este corto período, por las mismas medidas de cuarentenas de las empresas.

Costa Rica estableció multa de 500 dólares, a quien no cumpla con la medida. Además pide se nacionalice el camión lo que implica mucho dinero.

Esta medida que limita a 72 horas el tiempo máximo de permanencia de los conductores en sus países para realizar operaciones de transporte de importación y exportación de mercancía, se tomó primero en Panamá, luego en El Salvador y recientemente en Costa Rica.

Puede interesarle: Medidas tomadas en Centroamérica ante el Covid-19 afecta comercio terrestre

«Es imposible descargar y salir en tres días, por los mismos atrasos que implica la cuarentena. Por eso no nos vamos a arriesgar a que nos multen y seguiremos esperando a que las autoridades deroguen de forma urgente esa medida de 72 horas y la amplíen a 10 días, para los transportistas centroamericanos», dijo Marvin Altamirano,presidente de la Asociación de Transportistas de Nicaragua.

De no resolverlo de forma urgente, esta situación podría desencadenar en un desabastecimiento de los mercados centroamericanos, aunque en este momento todo esté bien, explicó José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) en Nicaragua, y a su vez miembro del Comité Consultivo de Integración Económica (CCIE).

En Peñas Blanca frontera sur de Nicaragua, hay una fila de unos 1000 camiones de carga pesada que esperan se solucione el problema para pasar la frontera hacia Costa Rica. La fila abarca más o menos unos 20 kilómetros de carretera afirmó Aguerri. «Hoy lunes por la mañana solo pasaron hacia Costa Rica y viceversa los camiones que estaban vacíos y los que creen que pudieran hacer sus gestiones en tres días», dijo.

Violan tratados de integración regional

Los gobiernos de Centroamérica, de forma unilateral han adoptado varias medidas en sus fronteras para prevenir el contagio del Covid-19, entre estas conceder un plazo de estadía de 72 horas a los transportistas de carga terrestre. Esta decisión es violatoria de los Tratados de Integración Regional, que todos los países del área se han obligado a cumplir, como parte de su legislación nacional.

«Entendemos la urgente necesidad de frenar la propagación del virus, pero el plazo de estadía de 72 horas para los transportistas es una medida inútil y desacertada, perjudica el libre comercio regional, agravará la parálisis de las economías, y va a provocar un desabastecimiento de insumos y materias primas para las empresas, repercutiendo directamente en el abastecimiento de la población», expuso la Federación Centroamericana de Transporte (Fecatrans), mediante carta dirigida a María Antonia Rivera, Presidenta Pro-tempore del Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana (COMIECO).

Según Aguerri, la semana pasada se realizaron gestiones ante los Ministros de Economía de la región, exponiendo el problema y les propusieron que el tiempo de estadía para los transportistas centroamericanos sea de 10 días. » Los ministros dicen que si es lo más recomendable, el problema es que ellos no son autoridad en la materia. El pegón sigue siendo que las autoridades migratorias no se ponen de acuerdo», explicó Aguerri.

Lea además: Autoridades de Costa Rica y Nicaragua se reúnen de urgencia en Peñas Blancas para adoptar medidas conjuntas por el Covid-19

Altamirano, explicó que no se ha tomado en consideración que las legislaciones nacionales establecen duras sanciones a los transportistas que violentan el período de estadía autorizados por las distintas autoridades migratorias. Estas sanciones incluyen multas de hasta 500 dólares y hasta confiscación con procesos de nacionalización forzosa de los vehículos que supuestamente han violentado el plazo de ingreso temporal.

La aplicación de estas medidas administrativas, que no han sido consultadas con las gremiales de transporte en cada país, lo que genera inevitablemente conflictos, que se pueden evitar.

Como primer medida de rechazo a la decisión de aplicar un plazo de 72 horas a los transportistas está el paro en la frontera costarricense. Este conflicto puede extenderse a los otros países de Centroamérica, si no hay una rápida repuesta de las autoridades, quienes deben de eliminar todo tipo de limitación a la estadía de los conductores en cualquier país de la región.

En la mayoría de países, las cámaras empresariales, también han expresado su inconformidad con el plazo de 72 horas, porque lejos de ayudar a reactivar la economía, profundiza la parálisis y amenaza con el desabastecimiento.

Demandas de Fecatrans a todos los gobiernos de la región:

1) La derogación inmediata de la decisión administrativa de establecer un plazo de 72 horas para la estadía de los transportistas de carga, porque dicho plazo es irreal en las condiciones actuales de paralización de las economías y de las instituciones del Estado, producto de la pandemia.

2) Un plazo razonable de estadía, en las actuales condiciones, debe ser al menos de 10

días, luego de efectuada la descarga de mercancías.

3) Exhortamos a las autoridades costarricenses a establecer un dialogo con los transportistas centroamericanos que protestan en los puestos fronterizos, no se debe utilizar la represión contra una demanda legitima.

4) Solicitamos la eliminación de la visa a los conductores nicaragüenses por parte de las autoridades costarricenses.

5) Exhortamos a las autoridades costarricenses a establecer un dialogo con los transportistas centroamericanos que protestan en los puestos fronterizos, no se debe utilizar la represión contra una demanda legitima.

6) Llamamos a nuestros afiliados a estar pendientes de la decisión que tomen los Gobiernos en relación a nuestra petición, porque de lo contrario nos veremos forzados a iniciar jornadas de lucha y solidaridad en todos nuestros países.

7) Exhortamos a los gobiernos a tomar medidas sanitarias efectivas en los puestos fronterizos, como pruebas de Covid-19, el uso obligatorio de guantes y mascarillas de los conductores, toma de temperatura, desinfección de los vehículos de transporte de carga, entre otros.

Medidas ante el Covid-19 afectan las operaciones del transporte de carga en el comercio intrarregional.

En Panamá se impuso de estadía migratoria con un plazo de hasta 72 horas desde su ingreso a su territorio a todos los transportistas centroamericanos, aunque en algunos casos se permite un tiempo adicional prudencial.

En El Salvador se impuso de estadía migratoria un plazo de 72 horas desde su ingreso a su territorio a los transportistas panameños y costarricenses.

En Honduras, se impuso de estadía un plazo de 72 horas a todos los transportistas Centroamericanos que ingresan a su territorio, no lleva control migratorio, y en la práctica no se han visto afectadas las operaciones y se opera con normalidad.

En Guatemala impuso que luego de descargar las mercancías, se de la salida inmediata del territorio de los transportistas centroamericanos que ingresan a su territorio. Pero dicha situación no lleva control migratorio y como la descarga puede tardar muchos días, en la práctica el conductor centroamericano puede estar el tiempo necesario, además que la autoridad no controla la salida inmediata, por cual no se han visto afectadas las operaciones.

En Nicaragua, no han limitado la estadía de los conductores centroamericanos, sin embargo, ante las limitaciones de los otros países, el gremio del transporte teme que se tomen medidas recíprocas que afectarían las operaciones del comercio regional, más con la reciente disposición del Gobierno tico.

En Costa Rica recientemente se emitió la CIRCULAR AJ-0755-04-2020-JM de la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica, con la cual limita la estadía de los conductores de transporte con 72 horas de permanencia en territorio tico, contado a partir de la aprobación del DUA desde el puesto fronterizo de entrada a Costa Rica. Disposición que aplica para todos los transportistas Centroamericanos, incumplir el plazo cual conlleva sanciones pecuniarias.

Las limitaciones de El Salvador, Panamá y Costa Rica, son las que más preocupan a transportistas porque puede desestabilizar el proceso de comercialización y abasto de productos en la región.