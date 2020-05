Un nicaragüense que venció al Covid-19 en  Alicante, España llama a no perder las esperanzas a través de un poema

Hace un mes y una semana Edgar Díaz, el joven camoapeño que dio positivo de Covid-19 en Alicante, España finalizó su etapa de aislamiento recomendada por los médicos del Hospital General de Alicante. Tras pasar por esa prueba, el nicaragüense dice sentirse mejor, aunque no ha sido fácil para él ver tantas muertes a nivel mundial, el estar en encierro y quedar sin empleo.

«Sinceramente me siento normal, pero la tos se me vino quitando hasta hace una semana, es decir, que tardó casi dos meses, aunque menos frecuente», cuenta.

En cuanto a si está tomando las medidas recomendadas por los especialistas de la salud, refiere que sí. «Nada más salgo una vez a la semana a comprar productos de alimentación. Al menos ya puedo salir, siempre y cuando vaya protegido. Nada más del supermercado a la casa, ya que aún España sigue en cuarentena».



Lea también: El nicaragüense que batalla desde hace 13 días contra el Covid-19 en España

Sobre el tratamiento que recibió, Díaz comenta que no era meramente para curar, «era más para rebajar los síntomas y a muchas personas que estuvieron contagiados, le recomendaron Paracetamol, una pastilla cada 8 horas, de 1000 miligramos, para rebajar la fiebre, dolores de cabeza, me la mandaron por cinco días, pero yo me la seguí tomando por más días porque la fiebre se iba y me volvía y el resto fueron los té a nivel personal».

Su lado artístico

En su tierra natal, Camoapa, Díaz se dedicaba a hacer música, escribir poesía y relatos. Hizo dos años de Lengua y Literatura Hispánica en la UNAN, Juigalpa, Chontales. Recién pisó tierras europeas se dedicó un tiempo a las labores del campo y después le vino la oportunidad de trabajar en la música mariachi, haciendo música mexicana por muchas ciudades y pueblos de Alicante. Antes de la crisis provocada por el coronavirus o Covid-19, este artista nicaragüense tocaba el acordeón y era segunda voz en el Mariachi Tapatío de España.

Ahora con el confinamiento en España se ha visto afectado laboralmente. «Todo se nos fue abajo con el tema artístico por lo que tocábamos en público, pero de suerte que tenía mis ahorritos. Hombre prevenido vale por dos», dice Díaz de 29 años, en tono de humor, en medio de esta situación.

Díaz no tiene planes de retornar a Nicaragua por ahora. «Hay muchos nicaragüenses diciéndome que se regresan a Nicaragua, a tomar otros rumbos», dice.

Lea además: Minsa anuncia nuevo paciente con Covid-19 y ya son 16 casos oficiales en Nicaragua

Ante la situación de desempleo el joven camoapeño reveló que quizás se vaya al campo un tiempo para generar ingresos. «O buscar como generar ingresos desde mis habilidades digitales, puede ser una opción, aunque muy difícil por la competencia, no es tan fácil, ya veremos qué sucede después de todo», agrega.

Compone poema

Sus días de encierro, no han sido en vano, el lápiz, el papel sumado a su lado poético, lo han hecho producir lírica y para muestra el poema «No pierdas la esperanza», que escribió.

«Más que un poema, es una reflexión y un rayito de esperanza, de ánimo y de luz para el mundo y Nicaragua. La poesía, tanto como la música, son dos de las grandes ramas artísticas que alimentan el alma de los usuarios y sobre todo, en momentos difíciles como estos (Covid-19)», agrega.

Meses atrás había escrito el poema «Me importan las personas», también de reflexión. «Creo que vendría bien con el momento actual. Letras que escribo cuando surgen situaciones difíciles o por las que puedo estar pasando como Edgar», dice el joven que en muchos de sus escritos se firma con el seudónimo Steven Záttie.

Puede interesarle: Descubren a nicaragüense con coronavirus que ingresó ilegal a Costa Rica

No pierdas la esperanza (Edgar Díaz)

«No tengas miedo». «Nunca dejes de luchar».

No permitas que los sueños se acaben en un segundo.

Hay muchas cosas bonitas todavía

por las cuales tenemos que vivir y compartir.

«No dejes de ser feliz».

Hay sonrisas que tenemos escondidas

y que aún faltan por mostrarlas al mundo.

Solo tú puedes hacerlo. Eres el responsable

de convertirte en lo que quieres y cuánto quieres:

así te darás cuenta que el regalo más grande de la vida

es lo que tenemos dentro, de ser posible,

hasta de cambiarle la vida a otra persona

sin tan siquiera darte cuenta.

Hay palabras que aún quedan por escribirlas en un papel

y millones de canciones por cantar, acompañadas de brindis,

guitarras y maracas. Hay libros en las bibliotecas

que aún faltan por leer, rosas por regalar

e historias que contar.

No permitas que el sol muera cuando cae la tarde

sin haber regresado a tu infancia y sin haber amado otra vez.

Por favor, no permitas que la tierra llore

y se vaya con las heridas de la mudez en su garganta.

¡CUÍDALA!

«No tengas miedo». «Volveremos a sonreír».

«Volveremos a vivir». Volveremos a abrazar

y a ser libre como ayer. Volveremos a amar

a los nuestros, a sentirlos, a olerlos y pintarle

el alma con besos y caricias.

«No pierdas las ganas de ser libre».

No permitas que el silencio calle tu boca,

habla y dile al mundo cuanto lo amas.

Grita desde la ventana de tu casa

que todo es posible, que hay sueños por cumplir.

Niños que aún quieren bailar sobre el mar,

con las mejillas mojadas por la brisa,

la mochila cargada de sueños

y con el pecho lleno de ternura y amor.

No te quedes

atrás, con los brazos cruzados. Ayuda a los demás

cuanto puedas, aunque sea muy poco, pero las

pequeñas cosas son grandes cuando los haces de corazón.

No permitas que la confianza y el amor se vaya de tu casa.

¡Volveremos a sonreír!

¡Volveremos a amar!

¡Volveremos a vivir!