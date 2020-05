14 años de aquel día en que Ricardo Mayorga le lloró a Oscar De La Hoya

Oscar De la Hoya se alistaba para la última conferencia de prensa en el MGM Grand de Las Vegas. Había pasado incómodo durante toda la promoción de la pelea. Ricardo “el Matador” Mayorga se había pasado de la raya. Es cierto que era el campeón mundial en ese momento del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de las 154 libras, pero el personaje de hablador lo llevó a un extremo de insultos despectivos. De cara al 6 de mayo de 2006, el peleador nicaragüense había colmado en varias ocasiones al Chico de Oro. Nuevamente en la habitación del retador sus asistentes le dijeron que Mayorga necesitaba hablar con él. “Dice que no peleará a menos que tengas una conversación con él”, le replicaron los asistentes de De la Hoya. Eso intrigó el pugilista. Se dirigió a la habitación de Mayorga y miró una escena que jamás se hubiese imaginado.

“Me llamó la atención que ese tipo grande y rudo estaba llorando cuando entré y me dijo: ‘Mi promotor Don King no me paga suficiente dinero, dame otros cuatro millones de dólares y pelearé’”, relata De la Hoya en su biografía escrita por Steve Springer, llamada Un sueño americano. Se amenazó a Mayorga con demandarlo si no cumplía el contrato. No obstante el berrinche del nicaragüense rindió frutos cuando la noticia se filtró a los medios de comunicación y el promotor norteamericano contentó al Loco con 500,000 dólares más, en otras palabras la bolsa de esa pelea en total fue 2.5 millones de dólares.

Y es que el combate se dio porque Oscar De la Hoya se había tomado un año sabático con el nacimiento de su hijo Gabriel y pensó que era tiempo de volver. Además, querían realizar el lanzamiento oficial de la promotora Golden Boy Promotion. Y el Matador encajaba con el perfil para dar mucho de qué hablar. También era valiente, pero no un gran riesgo para el retorno del Chico de Oro. Más tarde en el libro el peleador confiesa que buscaban a un oponente que fuera comercialmente exitoso. En el contexto del noble arte no existía otro como Mayorga. Capaz de insultar e ir al entierro.

En una de las conferencias durante la gira promocional, el Matador le dijo a De la Hoya que era más bonito que su esposa. “Una vez visto a su esposa le dije que tenía razón, soy más apuesto”, relató en el libro el ídolo del boxeo mundial. Prácticamente se había dicho todo lo que la boca podía expresar. Durante todo ese tiempo se vio a un De la Hoya absorbiendo como esponja todos los insultos para devorarlo en el cuadrilátero.

El combate no fue para nada un misterio. Mayorga cayó en el primer asalto y terminó noqueado en el sexto. El castigo del Chico de Oro fue brutal. El nicaragüense terminó viendo estrellas fugaces. Su cuerpo había tenido un Big Bang. “Lo tenía desde el primer asalto, pero dejé que sobreviviera porque quería liquidarlo lentamente por lo que había dicho de Millie”, relató más tarde De la Hoya tras la pelea que había sido un éxito al vender en 925,000 casas el Pague Por Evento.