Nicaragua no podrá acceder a financiamiento para atender la pandemia mientras no se declare Estado de Emergencia, advierte el Cosep

Si el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no declara Estado de Emergencia para atender la crisis que ha generado el Covid-19, como lo han hecho los demás países de la región, será mucho más difícil obtener financiamiento externo, advirtió esta mañana en conferencia de prensa José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).

“Primero aquí hay una realidad, el gobierno no ha tomado la decisión de declarar esta situación como una emergencia, eso hace que vos no podás tener acceso a recursos que otros países de la región están teniendo”, dijo Aguerri.

Hasta el momento el Ministerio de Salud (Minsa) reporta 16 casos de Covid-19 en el país, 5 de los cuales han fallecidos, cuatro están hospitalizados y el resto ha sido dado de alta. Además se manejan otros casos que no han sido oficializados por las autoridades. Sin embargo el régimen sigue sin declarar emergencia, lo que pone una la traba en la obtención de recursos que podrían ayudar a fortalecer el deteriorado sistema de salud.

Nicaragua es el único país de la región que no ha decretado ninguna medida para hacerle frente a la pandemia, que a nivel internacional ya deja más de 3.5 millones de contagios y más de 260 mil muertos, hasta este 6 de mayo. En el país no se han suspendido las clases, no se ha declarado cuarentena y ha sido hasta los últimos días que las autoridades han tomado medidas como desinfectar los mercados, escuelas, etc. Pero que, según expertos en salud, estas medidas son insuficientes y llegan tarde.

Sobre las sanciones de la Unión Europea

“En relación a las sanciones que hemos visto esta semana, yo creo que aquí ha quedado claro que hay una posición compartida, esta mañana el subsecretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Michael Kozak, señalaba que en un esfuerzo entre Estados Unidos y la Unión Europea se habían dado este tipo de acciones, entonces lo que estamos viendo es que ya no es uno actuando unilateralmente, es Estados Unidos actuando en conjunto con la Unión Europea”, señaló el presidente del Cosep.

El lunes, el Consejo de la Unión Europea sancionó a seis funcionarios del régimen: el subdirector de la Policía, Ramón Avellán; la exministra de Salud y asesora presidencial, Sonia Castro; el director de la Policía, Francisco Díaz; el asesor presidencial, Néstor Moncada Lau; y los comisionados generales Luis Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina. Los seis funcionarios ya han sido sancionados previamente por Estados Unidos.

Generalmente Europa ejerce mayor control en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Estados Unidos en el Banco Mundial, ventanillas que difícilmente se le abrirán a Ortega. En el caso del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), este está en poder de la OEA, que también ya ha condenado las violaciones a los derechos humanos y libertades civiles cometidas por el régimen de Ortega.

“El mensaje más allá de las sanciones es la demanda que están planteando los que están sancionando y la demanda que ha quedado clara es la liberación de los presos políticos sin condición, que haya reformas electorales que permitan que tengamos elecciones creíbles en este país y la restitución de los derechos. El mensaje de ellos es que si eso no se da, van a continuar las sanciones”, dijo Aguerri.