Por qué Miss Nicaragua 2015 se realizó la prueba del Covid-19

El estado de Nueva York tiene más de 300 mil casos positivos de Covid-19, de los cuales más de 19 mil han perdido la vida. Y es que solo, los EE.UU., hasta este miércoles reportan casi un millón y medio de personas infectadas, y han muerto más de 74 mil debido a la pandemia.

Por esa razón, Daniela Torres Bonilla, Miss Nicaragua 2015, quien está en Nueva York, mostró en sus historias de Instagram que se realizó la prueba del coronavirus. En sus publicaciones usó las etiquetas «Hacerse la prueba» y «Quedarse en Casa».

«Mejores días están por venir», escribió en inglés, y mostró el documento de la prueba del Covi-19 con las preguntas más frecuentes sobre esta pandemia que afecta al mundo entero.

«Hola, qué tal, espero que todo bien», comenzó la reina de belleza, antes de explicar el motivo por el que se realizó la prueba.

«Solo les quiero aclarar que no estoy enferma, bueno no lo sé, primero Dios, pero aquí (Nueva York) las cosas están súper tensas y me hice el examen solo para estar seguros, para prever, porque es mejor saber con tiempo cómo estamos y no esperar a sentir algún tipo de síntomas», dijo.

Agregó que es importante recordad que existen personas asintomáticas «y no queremos llegar hasta puntos extremos». «Aquí las cosas se sienten muy feas y creo que es mejor tomar cualquier tipo de precaución y espero que ustedes desde donde estén también estén tomando las precauciones necesarias; que se laven la manos, que usen sus máscaras, tapabocas, todo lo que crean necesario aunque parezca exagerado no lo es», recomendó.

Torres finalizó sus historias diciendo que el coronavirus es una realidad, «está pasando, estamos viviendo una pandemia, nunca antes lo habíamos experimentado, no sabemos cómo reaccionar y la gente está muriendo, así que cuídense mucho, cuiden a sus familias y por favor no lo tomen como un juego». Ella no especificó cuándo le entregan los resultados de sus exámenes.