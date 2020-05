Madre de joven hallada muerta en pozo cree que hay cómplices en crimen

El cadáver de Tatiana Lisseth Lacayo Reyes, la joven de 19 años que fue hallada muerta en un pozo el pasado 29 de abril, casi 15 días después de su desaparición, todavía no ha sido entregado a sus familiares.

Según Sandra Reyes, madre de la joven fallecida, el lunes llamó al Instituto de Medicina Legal (IML), donde le dijeron que los resultados de la prueba de ADN que le realizaron a los restos encontrados en el pozo, todavía no estaban listos.

«Dudas no tengo que sea ella», dice la mujer mientras chinea a la niña de 2 años que dejó Tatiana. Cuando sacaron los restos, Reyes vio la falda negra y la blusa rosada que vestía su hija el día de su desaparición. La joven también dejó en la orfandad un bebé que acaba de cumplir 9 meses.

Cuando los bomberos sacaron el cuerpo, lo primero que hallaron fueron las chinelas de la joven. Ahí Reyes se dio cuenta que no le falló su instinto de madre, ella insistió tanto que las autoridades buscaron el cuerpo de Tatiana Lisseth en tres días distintos.

Fueron a ese punto, detrás de la terminal de la ruta 113 en Ciudad Sandino, porque ahí fue donde la citó el asesino, tras una llamada telefónica. La Policía rastreó el número y así fue que lograron la captura de Carlos Alberto Selva Torres, quien se encuentra en prisión preventiva acusado del asesinato de la joven.

Hedor los alertó

«Fuimos a dar a ese pozo, llamamos a la Policía, (los bomberos) metieron una cámara, y dijeron que no era nada. Seguí insistiendo, llegaron los bomberos, pero como a las cuatro días de diferencia, dicen lo mismo que no hay nada, pero yo insistía que sí, por el punto, por el hedor, ellos me decían que no había cadáver pero no me explicaban el hedor qué era. Entonces yo por eso insistía», cuenta Reyes.

La madre preguntó a un bombero si creía que ese hedor era por algún animal muerto o un cadáver, y el bombero le respondió que ese mal olor era de restos humanos. «Entonces más nos confirmaba las sospechas. La Policía (de Ciudad Sandino) no actuó no sé por qué, cuando el caso pasó a Managua, en tres días me resolvieron», añade la madre de Tatiana.

«Le dijeron a su jefe mi inquietud, al tercer día estaban los bomberos especiales y fue cuando sacaron el cadáver. Comenzaron desde las 7:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche, todo eso pasaron trabajando, sacando tierra, piedras, todo, porque estaba súper aterrado. Significa que la primera vez que fueron no estaba aterrado, porque hedía demasiado, cuando los bomberos meten la cámara, se van, especulando que no había cadáver, entonces parece que ahí empiezan a aterrarla, porque después el hedor se había quitado, pero siempre salía, por momentos, cuando estaba caliente el sol”, reflexiona Reyes.

Después de tirar cadáver echaron piedras

Ella cree que como el asesino estaba suelto, cuando miró la insistencia de la familia para que las autoridades buscaran el cadáver en el pozo, comenzó a echar tierra y piedras. «Cuando miró la insistencia de la primera vez, comenzó a aterrarla, miró la segunda vez, siguió haciéndolo, hasta una tercera vez, por eso les costó tanto a ellos (los bomberos). Primero sacaron piedras, piedras, piedras, después tierra y ya de último estaba una gran piedra… Después de las piedras estaban las chinelas de ella, como que hasta de último las echaron y después siguieron covando y dieron con el cadáver», cuenta apesarada Reyes.

Sandra Reyes cree que en el crimen participó más de una persona, ya que la gran piedra que había antes de hallar el cadáver de Tatiana Lisseth fue sacada por nueve bomberos. «Esa piedra no la pudo haber movido solo», dice la mujer, «hay varios cómplices, no son uno, son varios. Pero a como digo, se salvarán de la justicia terrenal, pero de la divina no», agrega.

Medicina Legal prometió entregar el cuerpo antes del viernes y le informaron a la familia que podrán velarlo en una caja hermética y sellada, para luego darle cristiana sepultura en un cementerio de Managua.