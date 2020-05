¿Cómo evitar que el estrés crónico lo afecte durante la pandemia? Esto recomiendan los especialistas

El miedo al contagio, la situación económica, la autocuarentena o el secretismo con el que maneja el régimen orteguista la crisis del Covid-19 en el país ha hecho que aumente la cantidad de nicaragüenses que sufren de estrés crónico.

Si bien el régimen de Daniel Ortega no ha decretado cuarentena, o tomado otra medida para mitigar la propagación del Covid-19, muchas familias nicaragüenses han optado por quedarse en casa y evitar salir lo menos posible. Esto conlleva a generar más estrés de lo habitual porque la gente «no está acostumbrada a estar encerrada», expuso el doctor Jorge Manzanares.

El médico expuso que la función del estrés es alertar al cuerpo a «responder bien ante situaciones duras de la vida». Sin embargo, el estrés crónico es perjudicial, y este se debe al sostenimiento prolongado de un problema que agobia la mente de la persona.

«En este caso sabemos que es por la infección del coronavirus, la cuarentena, que no salen de sus casas y la gente se angustia, se estresa. Vienen los problemas de salud, problemas de economía, entonces todo eso va causando estrés crónico», señaló el doctor Manzanares.

Síntomas de estrés crónico

Cuando el estrés crónico está asentado en el cuerpo de la persona, este ataca dos partes del organismo: la primera; la catecolaminas, que son las hormonas adrenalina y noradrenalina que hacen que aumenten la frecuencia cardíaca y presión arterial; y la segunda, el cortisol, una hormona del estrés y que causa inmunodepresión. Esta última se encuentra en la glándula suprarrenal (encima del riñón), y su afectación es más dañina porque baja las defensas de la persona, explicó el doctor Manzanares.

La afectación en la catecolaminas produce taquicardia, hipertensión arterial, sudoración, sentimiento de temor; mientras que el cortisol disminuye la acción de las defensas, como son los leucocitos y linfocitos (parte del sistema inmunitario del cuerpo). «Al disminuir tus defensas vos estás más predispuesto a la infección o reinfección. Aquí es donde aprovechan los virus para atacar más», agregó el doctor.

Cuidado con las personas con enfermedades crónicas

El cardiólogo Pablo Hurtado coincide que la situación del país y el encierro de las personas para prevenir el contagio con Covid-19, ha pasado factura a la salud. En su consultorio, las consultas de personas adultas que llegan con la presión alta han aumentado, por el nivel de preocupación y tensión en el que viven en sus casas. «La gente tiene mucho temor, tiene mucho miedo», manifestó.

Tanto el doctor Manzanares como Hurtado coincidieron en que el estrés crónico puede ser muy peligroso en personas con enfermedades crónicas, como la diabetes, hipertensión o insuficiencia renal, porque puede provocar muertes súbitas, como un paro cardíaco o bien afectaciones como convulsiones.

Cambio brusco en el modo de vida

Por su parte la psicóloga clínica Alba Roni dijo que en estos momentos de pandemia muchas personas han tenido que llevar el trabajo a sus casas, por lo que la combinación de tareas del hogar con la laboral es un «un cambio brusco».

«El estrés va en aumento, ya que se encuentran con un nuevo reto, como es lograr el equilibrio entre todas las tareas de sus vidas que ahora están juntas en un mismo espacio: La educación de sus hijos, el trabajo, la comunicación con la pareja, las demandas de privacidad en las reuniones en línea, etc.», expresó la psicóloga.

En el reto de lograr el equilibrio adecuado, la persona se enfrenta no solo con el estrés de sí misma, sino con el de cada uno de los miembros de la familia, así como el ajuste físico (convertir sus hogares en oficina, salón de clases, espacio para juegos, etc.), mental (conectarse para proporcionar respuestas a las diferentes demandas), emocional (mantener la motivación para reaccionar de manera adecuada ante las emociones de los demás miembros de la familia, amigos, trabajo, pareja, etc.). «Todos estos cambios han sido inesperados para todos, ya que en poco tiempo nos hemos tenido que reajustar a las nuevas realidades que nos toca vivir», agregó Alba Roni.

Recomendaciones

Si bien el país está bajo una crisis sanitaria, el doctor Hurtado y Manzanares recomendaron combatir el estrés con una buena alimentación, incluyendo en la dieta mucha agua y frutas. Además de dormir las horas recomendadas (8 horas) y realizar ejercicios en casa.

Tome agua

Alimentarse sanamente, evitando comidas grasosas o con mucha sal. Opte por comer vegetales, ensaladas o frutas.

Mantenerse activos realizando ejercicios.

Para personas con enfermedades crónicas se recomienda seguir normal con su tratamiento.

No ver tantas noticias negativas.

Para la salud mental, la psicóloga aconseja: