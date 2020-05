Entre el miedo y la poca información. Así vive Chinandega la pandemia del Covid-19

Chinandega es una tierra caliente, donde la temperatura fácilmente puede cruzar los 40 grados centígrados. Pero ahora la población ya no se preocupa tanto por el calor, sino por el Covid-19. En los barrios se escuchan las historias de los casos, pero ninguna voz del Ministerio de Salud (Minsa) ha explicado qué es lo que está pasando en esa ciudad.

La ciudad sigue con su movimiento normal: las tiendas abiertas, los vendedores anunciando sus mejores promociones, la gente yendo y viniendo. Pero un síntoma que alerta que no todo está normal, los rostros de la gente. La mayoría, cubiertos con mascarillas de múltiples hechuras, colores y texturas. Las usan, incluso, si no van lejos de su casa: a la venta, hacer mandados, al banco.

En esta ciudad, según el censo más reciente, de 2005, viven más de 120 mil personas. Una de ellas es Ernesto Artola, quien este lunes forraba con plástico transparente el portón de su casa, donde funciona una pequeña venta. Mide el plástico, lo pone, vuelve a quitarlo, lo sostiene con una mano, mientras le dice a otra persona que le ayude. Finalmente, después de tantos detalles, recorta un recuadro al centro, fijándolo sobre la estructura de metal que en medio tiene una puertecita. Por ese hueco despacharán los productos que lleguen a comprarle, protegidos por el plástico ante el Covid-19.

Los comentarios de Artola son como la mayoría de los chinandeganos con los que habló LA PRENSA. Han escuchado rumores que el virus ya está entre ellos, pero “no hay una versión oficial y eso nos hace tener mucho más cuidado”, explica. Hasta ahora el Ministerio de Salud contabiliza 16 casos de Covid-19, el último fue anunciado este martes. De ese conteo oficial, cinco personas han fallecido. Sin embargo, fuentes extraoficiales han asegurado que los casos son muchos más y hay al menos dos muertes que no han sido registradas por el Minsa.

Una fuente extraoficial confirmó a este diario que en el hospital España, en Chinandega, hay casos de Covid-19, pero no se sabe con exactitud la cifra.

“Hoy en día hemos sentido que la situación ha entrado a un momento de quiebre hacia arriba y esto está afectando, nos está afectando de manera directa. Ahora, nosotros podemos tomar algún tipo de medidas como esta-y señala el forro de su portón- para mitigar lo que puede hacer esta enfermedad”, expresa Artola.

Los especialistas señalan que la curva de contagios en el país va en ascenso, y eso no es un escenario del todo desconocido para las autoridades nicaragüenses, ya que esto lo habían advertido varios especialistas. Los epidemiólogos independientes señalaron que mayo era un mes crucial, y si no se tomaban las medidas de distanciamiento social, el impacto del virus en el país podría ser muy fuerte.

Régimen sigue con sus fiestas

Lo más inverosímil del caso es que el régimen orteguista no se rinde en su intento de mostrar normalidad. En una ciudad donde corre el miedo por los contagios de Covid-19, el Instituto Nicaragüense de Cultura y la Alcaldía, presentaron un programa de actividades de “Fiestas Folklóricas Culturales de los Mantudos de la ciudad de Chinandega”.

Las actividades iniciaron este martes 5 de mayo y finalizarán el 17 de mayo. Habrá una procesión, desfile de 300 mantudos, se elegirá a una reina y el Diablo Mayor, además de la entrada de la imagen de San Pascual Peregrino. Festividades que implican aglomeraciones, que a su vez, elevan el contagio y propagación del virus.

Cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya había decretado la pandemia del Covid-19, el régimen seguía recibiendo turistas en Corinto, Chinandega, a quienes esperaban con niños vestidos con trajes folclóricos y regalitos en las manos. Grupos de danza les dedicaban presentaciones, mientras los medios oficialistas se apuraban a grabar imágenes que destacarían como el dinamismo del turismo en el país, en especial, porque los extranjeros visitaban León y Chinandega.

El miedo en Chinandega

En Chinandega hay temor, hay zozobra por no saber lo que está pasando. Se han filtrado videos de gente enfundada en trajes blancos en el cementerio. Uno de los familiares de las víctimas aseguró a este diario, que uno de los casos confirmados con diagnóstico positivo de Covid-19 fue enterrado en el nuevo camposanto Portal de Luz, y el Ministerio de Salud (Minsa), se hizo cargo de todo el proceso. Un vecino de otra supuesta víctima de Covid-19, en otro barrio de Chinandega, dijo que una ambulancia y una camioneta del Minsa habían llegado en días diferentes a la casa del ciudadano. No saben si falleció, en realidad, por Covid-19.

De todas las medidas para prevenir el contagio de Covid-19, quizás, la que más cuesta aplicar en Chinandega es la distancia entre personas. Este lunes la fila en una de las sucursales bancarias mostraba a ciudadanos con sus tapabocas pero sin guardar la distancia establecida por las organizaciones internacionales entre 1.5 y 2 metros.

No hay restricción sanitaria, de hecho, nunca la ha habido de forma oficial. Las autoridades no lo hicieron ni cuando el mundo empezaba a cerrar sus fronteras para evitar que el virus siguiera saltando de ciudad en ciudad, de país en país. Ahora el virus está en Nicaragua y no se sabe si llegó para quedarse.