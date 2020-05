Cada vez queda menos tiempo para hacer los cambios necesarios en el sistema electoral de Nicaragua, advierten opositores

Los próximos meses son cruciales para saber si Nicaragua tendrá elecciones creíbles en noviembre de 2021 o si se debe esperar más de lo mismo, es decir, otro proceso electoral fraudulento que mantenga a Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, en el poder por cinco años más.

Los expertos valoran que los tiempos para cada proceso: la depuración del padrón, la observación nacional e internacional, el montaje de una nueva estructura electoral que sea creíble, todo eso se puede resolver en menos de un año, el verdadero problema es cómo hacer para obligar a Ortega a hacer esos cambios.

En noviembre próximo faltará un año para los comicios nacionales, en los que se deberá elegir Presidente, Vicepresidente y 90 diputados propietarios con sus suplentes. Hasta 2011, los procesos electorales fueron convocados con al menos 12 meses de anticipación, pero en 2016 se convocaron con seis meses de antelación.

La exigencia de la oposición sigue siendo elecciones adelantadas, un tema del que se viene hablando desde hace dos años, mientras Ortega ni siquiera se inmuta con esa demanda y ha dejado claro que se prepara para el 2021.

Aunque en este momento faltan 18 meses para las votaciones, el expresidente de Hagamos Democracia y promotor de un proceso de elecciones primarias en 2016, Róger Arteaga, considera que cada vez hay menos tiempo para empujar cambios en el sistema electoral; presionar a Ortega para obligarlo a negociar esos cambios, preparar el proceso electoral y ajustarse a los tiempos que señala la Ley Electoral (Ley 331).

«Ya estamos contra el cacho»

«El tiempo nos está alcanzando y no es posible que lleguemos hasta el 2021 pensando que Daniel Ortega va a dar elecciones libres, no las va a dar, así que tiene que haber presión a lo interno y a lo externo. El tiempo se nos acaba, ya estamos contra el cacho», manifestó Arteaga.

En 2018, cuando comenzó el clamor de la ciudadanía por un cambio de gobierno, Ortega aplastó las protestas civiles en las calles con ataques armados de la Policía y de sus afines: mató a más de 328 personas que se manifestaron en su contra; encerró en las cárceles a más de 700 opositores y actualmente mantiene la persecución, hostigamiento y detención de todo el que se le opone.

Ahora, además, se suma a la incertidumbre de la población nicaragüense la pandemia del nuevo coronavirus (Covid-19). Valoraciones de expertos advierten que la pandemia le pasará factura a la democracia.

Pandemia ha sido un retraso para reformas políticas

El politólogo José Antonio Peraza reconoce que la pandemia es un atraso a las presiones sociales que se tienen que poner en acción, para obligar a Ortega a negociar los cambios. La esperanza en este momento es la presión internacionales, sanciones y llamados de los países democráticos.

Peraza proyecta que si la pandemia baja su intensidad en junio del 2020, se podrá tener una margen de cinco meses para consolidar una opción política opositora; empujar acciones para reformar el sistema electoral, nombrar nuevos magistrados, el tendido de los fiscales, elegir a los candidaturas, hacer las alianzas; comenzar los procedimientos técnicos de las elecciones: el centro de cómputo, padrón electoral, la apertura de los centros municipales, departamentales y regionales; comenzar el proceso de invitar a observadores electorales, lo que cual se hace con al menos seis meses de anticipación.

«Todo esos cambios con voluntad política se puede hacer rápido», según Peraza, pero el dilema es que Ortega acepte las reformas necesarios para regresarle la credibilidad al sistema electoral.

La estructura electoral de Nicaragua está secuestrada por los partidarios del régimen orteguista desde 2008, cuando comenzaron los fraudes electorales descarados, para entronizar a Ortega en el poder. En las últimas elecciones nacionales de 2016, la participación en las urnas electorales fue escasa, porque la ciudadanía no tiene confianza en que su voto será respetado.

Diversas organizaciones opositoras lograron unificar una propuesta de reforma electoral en 2019, que, entre otros cambios, contempla el cambio de los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), la no reelección presidencial, la prohibición que el cónyuge del presidente sea candidato presidencial o vicepresidencial. Pero también estas propuestas han sido ignoradas por Ortega. Los funcionarios orteguistas han declarado que la reforma electoral le corresponde a la Asamblea Nacional con la consulta a los partidos políticos.

Aún así, los opositores no pierden la esperanza de que al último momento Ortega acepte negociar, obligado por las presiones internacionales.

Peraza aseveró que «no puede haber proceso electoral hasta que se reforme el Consejo Supremo Electoral». Las prioridades irrenunciables en una negociación son la depuración del padrón electoral, la observación electoral, la fiscalización de los partidos políticos.

¿Cómo salir de la dictadura?

Mientras tanto, para Arteaga, el problema ya dejó de ser redactar una reforma con los principios básicos de la democracia. «El problema es cómo salir de la dictadura», afirma.

«Lo que ocurra no va a depender de ningún documento, sino de la posición que adopte la oposición y la comunidad internacional. Todos sabemos que Ortega no hará elecciones creíbles si no lo obligan a ello por una combinación de presiones internas y externas, es la única forma», manifestó.

También hay otros opositores que reconocen que es difícil hablar de elecciones en medio de una crisis sanitaria por el Covid-19, violaciones de derechos humanos y sufrimiento de los presos políticos.

«Yo creo que en este momento no hay acción política más importante que contribuir a salvar vidas. Y a eso estamos abocados en la Unidad Nacional. Por eso, en este momento a mi me cuesta hablar de eventuales elecciones», manifiesta la opositora y miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Violeta Granera.

Aún así, Granera reconoce que hay que estar listos para las elecciones, porque siempre han sido un medio pacífico para salir de la dictadura. Granera también apuesta por el «debilitamiento» del régimen para forzar su salida.

«Independientemente de cuál vaya a ser la salida, que ya es un hecho, los nicaragüenses tenemos que estar preparados para un futuro proceso electoral. Porque es la única forma de legitimar a los liderazgos que vayan a conducir el período post Ortega. O sea, aquí tenemos que trabajar en varias vías. Es demasiado lo que esta sufriendo Nicaragua y la responsabilidad de todos para resolverlo es muy grande», agregó la opositora.