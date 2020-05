PLC provoca conflicto en la Coalición Nacional. Se retira de discusiones para presionar que se acepten sus propuestas

El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) se ha convertido en la manzana de la discordia a lo interno de la Coalición Nacional, debido a que sus representantes pretenden imponer sus propuestas de cómo debe estar organizada la oposición, y para presionar en ese sentido, el partido rojo dejó de participar en las reuniones virtuales de la mesa multisectorial, debido a la crisis por la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19.

Medardo Mairena, coordinador nacional del Movimiento Campesino, de las siete organizaciones integrantes de la Coalición, reclamó la actitud de la dirigencia del PLC debido a que se niegan a discutir en la mesa sectorial las propuestas que existen sobre la estructura y funcionamiento, considerándola una «actitud incorrecta» que responde a los intereses políticos propios del partido y no a los de la mayoría del pueblo.

«El PLC hizo propuesta de la arquitectura de la Coalición y hemos analizado cada punto, para ver qué conviene anexar de esa propuesta, pero es en un diálogo donde debemos decidir entre todos cómo estará estructurada y cómo funcionará. Debemos acelerar las cosas porque siento que estamos perdiendo mucho tiempo», explicó el líder campesino vía telefónica.

Las organizaciones firmantes de la Coalición Nacional son la Alianza Cívica, Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), el PLC, partido indígena Yatama; Partido Restauración Democrática (PRD) y los movimientos Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), que agrupa a excontras, y el Movimiento Campesino.

El delegado del PLC en la mesa sectorial, Miguel Rosales, presentó la propuesta de estructura del consejo nacional y de las comisiones sectoriales de la Coalición y luego informó que dejarán de participar en las reuniones virtuales, alegando que esperarán que las otras seis organizaciones les manden las respuestas sobre sí aceptan o rechazan lo propuesto.

«El del PLC (Rosales) de repente dijo que se levantaban de la mesa para esperar que nosotros discutiéramos, pero ese no es el mecanismo que conviene, sino que todos dialoguemos sobre la manera más efectiva de hacer incidencia como Coalición Nacional. Como Movimiento Campesino queremos que empiece a funcionar lo más pronto posible, porque lo urge la crisis que enfrenta este pueblo», reclamó Mairena.

LA PRENSA buscó a la presidenta nacional del PLC, María Haydée Osuna pero no respondió las llamadas telefónicas ni los mensajes de texto enviados.

Osuna y Jimmy Blandón, jefe de la bancada en la Asamblea Nacional de los liberales, fueron designados por el CEN para representarlos en la Coalición, pero luego incorporaron al diputado Miguel Rosales como asesor, aunque finalmente Rosales desplazó a Blandón y Osuna.

Blandón explicó que desde hace tres semanas no participa en las reuniones virtuales con los demás opositores, pero no ahondó en las razones. Se limitó a asegurar que su partido no se ha retirado de la coalición opositora.

CEN confirma en comunicado sus condicionamiento

El CEN del PLC emitió un comunicado en el que confirman que «no han sido fácil» las discusiones en la mesa multisectorial para definir el funcionamiento de la Coalición. Pero también dejan claro su condicionamiento a retomar su participación cuando el resto de miembros se pronuncien sobre la propuesta de la integración del consejo político nacional.

«Como el PLC obviamente ya conoce este documento que se está debatiendo en en las sesiones Zoom (virtual) de la mesa multilateral, hemos tomado la decisión de no participar en las sesiones Zoom que sean específicas de la arquitectura de la Coalición».

El PLC demanda además a las otras seis organizaciones que reconsideren el número de integrantes del consejo nacional, que les den respuesta a la propuesta del PLC y luego les remitan «el documento final» de la estructura de la Coalición, negándose de esta forma a que sea definido por consenso como fue acordado desde el principio.

Pleito por el número de miembros

Lo planteado por los liberales es que el consejo político nacional de la Coalición «sea integrado únicamente por un representante por cada organización», es decir, solo siete personas por los grupos actuales, más uno por cada organización nueva que se integre.

La contrapropuesta de los otros seis movimientos sociales y partidos es que en el consejo nacional hayan tres o cuatro representantes por organización, por lo que serían entre 21 y 28 personas. El número aumentaría conforme se sumen otras asociaciones sociales, como la Coalición Universitaria que ha pedido una representación independiente.

Para el CEN del PLC, lo propuesto por la mayoría de miembros de la Coalición implica una «sobre representación» en las discusiones. Y en una forma de descalificar al resto de miembros los señaló de que «aún no han resuelto a lo interno el tema de su representación, y por tal razón pretenden llegar al consejo político nacional con un exceso de representantes».

«Es una norma general que el proceso de coordinación de 7 o de 9 personas es más efectivo, eficiente y eficaz que la coordinación de 28 o peor aún, de 42 representantes, lo que derivaría en algo así como una Torre de Babel», dice parte del comunicado del PLC.

Se oponen a que hayan más personas en el consejo pero también a que las reuniones sigan siendo virtuales, a pesar de la crisis sanitaria por la pandemia. «Al ser más de 21 representantes, las reuniones de la Coalición ya no serían presenciales, sino que únicamente virtuales, a través de Zoom, lo cual no nos parece acertado», rechazó el PLC en su comunicado.

Señalan a Miguel Rosales de ser la discordia

Los debates en la Coalición Nacional están siendo boicoteados porque, de acuerdo a fuentes políticas y de los campesinos, el representante del PLC, el diputado Miguel Rosales, mete temas burocráticos que somete a largas discusiones evitando así que se avance en los temas centrales de la lucha, como las acciones para presionar por reformas electorles y la liberación de los 68 presos políticos que siguen en las cárceles del régimen.

Rosales se negó a dar su versión a LA PRENSA sobre los señalamientos en su contra. El diputado liberal nos mandó a conversar con la presidenta del PLC, Osuna. «No puedo decirte nada. Pregúntele a la presidenta del partido. Que tenga buen día», dijo Rosales antes de cortar la llamada telefónica. De un momento a otro Rosales pasó de ser acompañante de los diputados Osuna y Blandón, a desplazarlos y ser la voz del CEN liberal en las conversaciones con las agrupaciones opositoras.

Rosales responde a los lineamientos del presidente honorario del PLC, Arnoldo Alemán y de su esposa, la diputada María Fernanda Flores de Alemán. A Rosales se le ha señalado en las filas y la bancada de su partido en la Asamblea Nacional, su relación con el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) debido a que su esposa es la asistente de la primer secretaria de la Asamblea Nacional, Loria Dixon.

Además, según fuentes liberales, Rosales busca aprovechar su presencia en la Coalición Nacional para perfilarse como líder en su campaña por ser el presidente nacional del PLC, en la convención del partido el próximo 11 de julio.