Las virtudes futbolísticas de Edgar Castillo, de 17 años, lo definen como un delantero completo y lo sitúan como el siguiente referente ofensivo a corto plazo en el futbol nicaragüense: fuerte, rápido, buen juego aéreo —mide 1.83 metros—, inteligente tácticamente y encuentra rápido los espacios libres. Esas expectativas las han respaldado sus goles en la Selección de Futbol Sub-20, en el Real Estelí, en diferentes torneos internacionales de Concacaf y Uncaf y recientemente en la Liga Primera.

Puede interesarte: La historia del futbolista que pasó de robar y drogarse a predicar en los buses de Managua

El talento y deseo de alcanzar su meta de jugar en el futbol europeo le permitieron aprovechar la oportunidad brindada en el Tren del Norte registrando números parecidos a otros jugadores consolidados. Poco a poco su buen desempeño se reflejó con goles —cuatro en ocho juegos de Liga y uno en Copa—, convirtiéndose en el delantero juvenil más destacado de la Liga Primera. “Me quedo con el mal sabor de boca que pude dar más”, lamenta el esteliano.

La reflexión del delantero surge porque en los últimos meses experimentó un bajón del cual él es el responsable. “Creo que me acomodé por lo que estaba haciendo, me empecé como a descuidar, y eso tiene sus consecuencias, no comía bien, me acostaba tarde y llegaba al entreno como dormido. Las personas que me conocen me regañaban porque no era el mismo. Hice autocrítica, después vinieron la ayuda de los entrenadores, los jugadores del equipo mayor y fui recapacitando. Ahora estoy tratando de levantarme otra vez”.

Castillo no sabe cuándo tendrá otra oportunidad en el primer equipo, pero sí está claro que esta la aprovechará mejor. “Esto es parte del proceso de crecer y estoy tratando de recuperar lo que había conseguido, levantarme con más fuerza. Estas son lecciones de humildad que te ayudan a crecer cuando perdés el foco. Solo queda volver a enfocar la meta principal y seguir trabajando”.

Sueño europeo

El norteño sueña con jugar en el futbol profesional. Su mayor anhelo es jugar en Europa a corto plazo. Sabe que el primer paso es establecerse a nivel nacional, darse a conocer en el Real Estelí y la Selección de Futbol para lograr ese objetivo. “Tengo bien claro lo que quiero y cómo llegar a conseguirlo”, apunta el delantero.

La meta de Castillo es clara: hacer una carrera profesional como lo han hecho otros jugadores nacionales referentes como Juan Barrera o Carlos Chavarría. Sabe que tiene el talento y las condiciones para lograrlo, pero no se aferra a eso. Ahorita está estudiando Mercadotecnia e inglés porque considera que ambas le ayudarán mucho en su carrera.

“Mi plan A es el futbol, no pensaba estudiar, pero llegué a la conclusión que sí debía hacerlo. Escogí esta carrera porque una vez que ya deje de jugar, o si no logro mi meta, quiero aprovechar eso que da el futbol. La Mercadotecnia tiene que ver con imagen, los futbolistas tienen un poco de imagen, son muy reconocidos ante la sociedad, ahorita nadie me conoce, sin embargo tal vez con el tiempo, saben más de mí. El martking asociado con la venta de un producto, con la imagen de algo, tal vez puede usar mi imagen futbolista para desarrollar mi carrera”.