«Estuve enferma por 20 días sin poder respirar». El relato de Daniela Torres al hacerse la prueba del Covid-19

Miss Nicaragua 2015, Daniela Torres Bonilla, se realizó el martes la prueba de Covid-19 en Nueva York, estado donde se han detectado más de 300 mil casos positivos de Covid-19, de los cuales más de 19 mil han perdido la vida.

«Yo hasta el momento entiendo que no tengo nada. Tal vez ya lo tuve, es mi esperanza, ya que en enero pasé enferma por 20 días aproximadamente, sin poder respirar y los doctores no me podían diagnosticar tampoco, no entendían qué podía tener, qué me hacía sentir tan mal», dijo a LA PRENSA.

Por esa razón y como medida de prevención, aunque ya se sienta bien, se realizó la prueba del nuevo Coronavirus. «Es mejor saber con tiempo cómo estamos y no esperar a sentir algún tipo de síntomas», dijo.

Crónica de su prueba

Torres dice que fue a las instalaciones de un “Centro de Especialidades” (Urgent Care Center) llamado CityMD, en Nueva York. «En el lobby hay un sistema de registro automático, ahí pones tus datos como el nombre, apellido, nacionalidad, edad, correo electrónico, número de teléfono y demás información personal, seguido del consentimiento para poderte hacer la prueba, e información del seguro, en caso de tener», relata.

Después la sentaron practicando la distancia social, una de las principales recomendaciones brindadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para prevenir el Covid-19. Ahí le tocó esperar su turno.

«Alguien de enfermería sale al lobby y te llama por apellido, entras en una oficina privada con un doctor que te toma muestra de sangre y la mandan a un laboratorio para identificar si tenes o has tenido coronavirus y después te toman la presión y los signos vitales para identificar si tenes los anticuerpos (IGG el nombre del test), si el resultado revela que tenes los anticuerpos, se especula qué hay probabilidades de ser inmune a la enfermedad», dice Torres.

Por ahora, que ya se realizó la prueba, le toca esperar entre tres a cinco días para recibir los resultados a través de un mensaje de texto o correo electrónico.

«Cuando tenes síntomas de coronavirus, el test es diferente, pero no lo conozco porque mi decisión de hacerme los tests es preventiva», añade.

Finaliza diciendo que «después de haberte inscrito en el tablet recibís un correo de CityMD con un link que te dirige a una página del centro, donde tenes todo tipo de información».