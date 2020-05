Docentes de los colegios públicos preocupados por el Covid-19

Desde que se confirmara el primer caso de Covid-19 en Nicaragua, el 18 de marzo, los padres de familia decidieron, gradualmente, dejar de enviar a sus hijos a clases. Para los primeros días de abril la asistencia era bastante «rala», entre tres a cinco estudiantes en los grados de primaria y de 10 a 12 en secundaria.

Pero a 50 días de que se reportara el primer caso del nuevo coronavirus en el país, y pese a la notoria inasistencia, los maestros siguen sintiéndose en el «limbo» sobre qué pasará con las clases, solo con la certeza de que cada día, al salir de sus casas, exponen sus vidas y las de sus familias al contagio del Covid-19.

«Estamos muy preocupados por la salud de nosotros, de nuestra familia. Esto es estresante estar así, nos están arriesgando nuestra salud», dijo un profesor de secundaria de un colegio púbico del Distrito V, que pidió omitiéramos su nombre por temor a represalias de la dictadura.

LA PRENSA consultó a cinco docentes de colegios públicos de Managua y uno de Tipitapa, y coincidieron sobre el temor que existe en la comunidad educadora, quienes se ven obligados a ir a trabajar para poder sostener a sus familias.

«Nosotros lo que hacemos es andar protegidos. Si usted nos ve, la mayoría andamos con mascarillas, con guantes, con suéter, con gorra y lentes oscuros por prevención. Así estamos, y nos preguntamos, si los estudiantes no están viniendo, para qué nos arriesgan a nosotros, pero si no venimos, nos corren», expuso una maestra de primaria de otro colegio público de Managua.

Otra profesora manifestó que en el colegio donde labora, la mayoría de los docentes son mujeres. Las educadoras viven alarmadas por la situación y muchas veces hasta debe controlarles los nervios. «Como ellas tienen miedo de andar en la calle, se enteran de noticias alarmantes, de que hay más casos (de contagio), ellas mantienen los nervios alterados. Hay maestras que se les mira que andan bien vulnerables», dijo la docente de tercer grado.

Esta misma situación la expuso una maestra de Tipitapa, quien señaló que los nervios se alteran más cuando hay rumores de un caso de contagio en ese lugar.

A nivel centroamericano, países como Honduras, El Salvador o Costa Rica han tomado la medida de suspender las clases para mitigar la propagación del virus, sin embargo, Nicaragua se rehúsa adoptarla, pese a las advertencias de especialistas de salud, de que estos días serán cruciales para el país.

Clases se centran en repasos

La notoria inasistencia de alumnos ha provocado que el Ministerio de Educación (Mined) oriente que los docentes mantengan el reforzamiento. Es decir, que el plan de estudio sigue estancado, pese a que ya entraron al segundo corte evaluativo, donde se prevé finalizar en junio, para luego sacar las calificaciones del primer semestre del año escolar.

«Desde comenzó esto del Covid-19 (en marzo) yo no he podido avanzar en los temas. No puedo dar tema nuevo porque los que me llegan son seis estudiantes, entonces ¿cómo vamos avanzar en un tema nuevo?», señaló una de las fuentes consultadas.

Pero esta situación es general en la mayoría de los colegios públicos, y tanto los alumnos como los profesores se sienten frustrados. «Y no es porque no hemos querido (los maestros avanzar) sino porque la dirección dice que no. Los chavalos ya están hartos y uno como docente también», refirió el profesor del colegio público del Distrito V.

Los padres de familia de los pocos estudiantes que llegan a clases, preguntan si se les brindará alguna guía para estudiar en casa, pero la respuesta de los maestros es la misma: «No estamos autorizados».

Aunque a mediados de abril se conoció que el Mined preparó un plan de estudio a distancia, previendo la medida de suspensión de clases, esta no llegó a concretarse y los docentes desconocen qué pasó, aunque sí aseguraron que colegas ya habían sido «capacitados» para esta medida.

Clases aprobadas

Pero aun cuando la asistencia de estudiantes es considerablemente baja en los colegios públicos, la orden del Mined desde hace años, es aprobar a todos los estudiantes. Recientemente se llevó a cabo el cierre del primer corte evaluativo, donde el Mined pidió al docente calificar al alumno con la «regla de tres», esto es, si el estudiante había acumulado 30 puntos, sería 60 puntos. Aquel que acumuló 60 o 50 tiene 100 puntos.

Sin embargo, los docentes se sienten en el «limbo» sobre lo que pasará en este nuevo corte y cómo evaluarán si no están impartiendo nuevas clases. «Tenemos mayo y junio para acumular, pero qué vamos acumular, ¿sobre lo que ya miró el estudiante? La pregunta que nos hacemos es que si no estamos avanzando en contenido, cómo el estudiante que llega va acumular puntos, y cómo va hacer aquel que no está llegando del todo», declaró la maestra de primaria.

De acuerdo a las fuentes, el Mined les ha compartido que trabajen en una plan para que los estudiantes puedan recuperar los puntos y ser aprobados, aunque al final, ninguno puede ser aplazados. La maestra de primaria confesó que ella ha trabajado en una guía de estudios para brindársela al padre de familia. «Pero, ¿al final que aprendió el estudiante? nada, pero yo le pongo nota, porque es lo que me dicen», señaló.