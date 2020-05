Hospitales de Managua registran más casos de Covid-19

La falta de información de las autoridades competentes sobre la pandemia del Covid-19 en Nicaragua ha desembocado en una ola de especulaciones y de angustia para los familiares de los casos sospechosos. Lo que sí es cierto, de acuerdo a expertos en salud independientes, es que en los últimos días la situación en el país ha empeorado y seguirá así porque ya se llegó al nivel donde la curva de contagios solo crece.

A las afueras del Hospital Alemán Nicaragüense se escuchan todo tipo de tragedias: que ayer le pidieron a los familiares de un paciente que llevara el ataúd porque había fallecido; que adentro hay varios intubados; que anoche otro se complicó y tuvieron que intubarlo, etc. Este hospital, uno de los 19 habilitados por el Ministerio de Salud (Minsa) para atender las emergencias de Covid-19, se ha convertido en las últimas semanas en el centro donde más traslados se han realizado de contagiados por el nuevo coronavirus.

De acuerdo a fuentes extraoficiales, en este hospital público hay al menos 90 pacientes con Covid-19, de los cuales al menos 14 están con ventilación mecánica. Pero el Minsa no ha hablado sobre el tema y, según su registro oficial, en Nicaragua solo hay 16 casos de coronavirus, de los cuales cinco han muerto y solo cuatro se mantienen hospitalizados.

Todos los días, a las 11 a.m., entra una persona por paciente al Hospital Alemán y entrega el paquete que lleva y recibe información sobre cómo amaneció el familiar. No se les permite que metan comida preparada, solo jugos, galletas y artículos de aseo personal.

A las familias solo les dicen que sus parientes internados son casos sospechosos y una vez que entran a este hospital ya no los vuelven a ver. Hay personas que fueron trasladadas de los hospitales Manolo Morales y Fernando Vélez Paiz hacia el Alemán, todos sospechosos de tener el virus.

Aumentan casos en el Hospital Vivian Pellas

Fuentes extraoficiales confirmaron a LA PRENSA que en el Hospital Vivian Pellas hay 16 casos de Covid-19, de los cuales seis están en la Unidad de Cuidados Intensivos, incluido un menor de edad.

Una de las fuentes señaló que este hospital tenía destinadas 20 camas para pacientes con coronavirus, pero ante el rápido aumento de casos, las autoridades están planificando aumentar su capacidad.

LA PRENSA intentó comunicarse con el director general de este hospital, Ramiro Manzanares, y con el doctor Álvaro Chamorro, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos, pero ellos no contestaron los mensajes de textos. Tampoco contestaron las llamadas que se les realizaron.

Según una de las fuentes médicas, al 1 de mayo, el Vivian Pellas contabilizaba tres casos de coronavirus, luego, el 3 de mayo, aumentaron a 10 pacientes, de los cuales tres estaban en cuidados intensivos.

Más casos en otros hospitales

La Unidad Médica Nicaragüense (UMN) manifestó que en el país hay más de 40 casos de contagios por este virus en el personal médico, de los cuales 12 se encuentran en el Hospital España de Chinandega; mientras que en el Hospital Lenín Fonseca se conoce de 16 médicos y siete enfermeras.

Hasta este 4 de mayo, el Hospital Monte España de Managua contabilizaba, extraoficialmente, ocho pacientes contagiados.

Reportes periodísticos de medios independientes también han señalado que en el Hospital Bautista, Salud Integral y Bertha Calderón se registran casos de Covid-19.

El doctor Róger Pasquier, presidente de la Asociación de Anestesiólogos de Nicaragua, expresó durante una entrevista con la revista Acción 10 en la mañana, del Canal 10, que en esta semana los casos de coronavrius en Nicaragua podrían elevarse significativamente debido a que el país ya se encuentra en la fase 3 de la pandemia, que cuando «ya hay un contagio comunitario independientemente de lo que digan otras fuentes».

El Minsa, que esta semana no ha brindado reporte sobre la pandemia en dos días, insiste en que en el país no hay contagio comunitario, y en el último informe el martes, no brindó información como la forma de contagio, la edad ni ningún otro detalle.