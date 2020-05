Un bioanalista cuenta cómo se vive la pandemia dentro de un hospital privado en Nicaragua

Al inicio de la pandemia, cuando ya se registraban oficialmente casos positivos de coronavirus en Nicaragua, cuenta Mario (nombre ficticio), en el hospital donde trabaja ni siquiera les querían dar un traje de protección. Con el paso de los días, el aumento de los casos de Covid-19 en el país y la presión del personal de salud, las autoridades del centro hospitalario fueron cediendo.

Mario es bioanalista clínico de un hospital privado en Managua. Él es uno de los que recolecta muestras de los pacientes sospechosos de coronavirus.

Ha pedido contar su testimonio bajo el anonimato porque dice que hablar le puede costar su puesto de trabajo.

“Me interesa que la gente sepa la realidad de nosotros, quizás así toman conciencia de lo que está pasando en los hospitales porque yo veo que la gente llega como si nada. La gente todavía está incrédula y que a este punto la gente no crea me da miedo, porque nos vamos a morir todos”, dice.

¿En qué consiste tu trabajo en el hospital?

Yo soy bioanalista clínico. Tomo todas las muestras de sangre, hago los análisis de orina, heces, perfil lipídico, toda la química sanguínea. Ahora, en esta pandemia, es también rol del bioanalista tomar la muestra al paciente sospechoso porque la prueba solo la hace el Minsa.

¿Qué es exactamente lo que hacés?

Nosotros hacemos el hisopado, lo guardamos en su medio de transporte y lo vamos a entregar al Conchita Palacios donde hacen el PCR. Esa es la función. Nos mandan en ambulancia a dejarlos. En el Conchita te dan los medios de transporte para la muestra y los hisopos especiales. Nosotros no hacemos prueba confirmatoria, hacemos en el laboratorio pruebas complementarias.

¿Cómo cuáles?

Nosotros tenemos nuestro protocolo de exámenes para pacientes sospechosos: ferritina, dímero D, troponina, procalcitonina, biometría hemática, perfil hepático…

¿Quién decide a qué paciente se le hace hisopado?

Hay un médico encargado. Ellos te dan una ficha y te dicen a tal paciente, pero entiendo que el Minsa es quien autoriza a quien se le hace.

¿Sabés cuántos casos han dado positivos?

Los resultados se los mandan al área de epidemiología, no es al laboratorio. Nosotros no tenemos acceso. Nos damos cuenta que son casos positivos porque primero los pasan a una área de sospechosos, después a un área de aislados cuando la prueba dio indeterminada. Porque nunca los reportan positivos, solo indeterminados y negativos.

Cuando vas a tomar una muestra de un caso sospechoso, ¿con qué equipo de protección vas?

Es un pleito porque al inicio no te querían dar ni un traje de protección para entrar a hacer esas muestras. Nadie quería ir a la UCI o a los aislados a meterse así, entonces ya después que nosotros nos pusimos firmes, que nos dieran el kit completo, accedieron a darnos un kit, pero es un kit que a veces encontramos mojado, tirado en el piso, no te quieren dar mascarilla, es un pleito, pero al final lo terminás completando.

Es un traje entero, una careta, mascarilla, dos pares de guantes. Es un traje que quema, que estás 20 minutos y sentís que es un sauna. Te dan gorro para el pelo. A veces dan zapatos plásticos, a veces no. Lo que nosotros hacemos es ponernos bolsas plásticas en los zapatos para protegernos.

¿Te sentís expuesto?

Claro. Si te mandan a tomar muestras así, si entrás a una zona aislada, en cualquier momento estás propenso a contaminarte. Y a veces entrás tres, cuatro veces…

¿Sentís miedo?

Sí. Yo tengo una niña, me da miedo venir a mi casa y contagiarla. Uno de mis padres es diabético. Venir y contagiar a mi familia me da miedo. Ir a tomar esas muestras con ese desorden. Me da miedo ir ahí y que te estén dando trajes reusables que no están completamente descontaminados… Si la situación de seguridad fuera otra todos nos quedaríamos trabajando.

¿Ha habido renuncias?

Sí, varias. Tres bajas en el laboratorio, varios enfermeros… Nosotros como bioanalistas clínicos no estamos de acuerdo, si hay un personal ya designado para cuidar a estos pacientes por qué hacen al bioanalista entrar y salir de la sala. Hay más riesgo de que nos contaminemos todos porque andás en todo el hospital. Después llegás al laboratorio y atendés tomás muestras a pacientes que llegan, niños adultos.

¿Seguís algún protocolo después de tomar muestras de pacientes sospechosos?

Sí, entrás tomás, tu muestra. Te quitás el traje según las normas, te vas desinfectando y te metés a bañar sea a la una de la mañana, dos de la mañana. Ya después otra ropa, tu gabacha y seguís trabajando. Si te vuelven a llamar pues tenés que volver a ir, a ponerte el traje otra vez.

¿Qué información les dan en el hospital? ¿Les prohíben hablar?

No nos han dicho que no hablemos, pero tampoco te dan información sobre cuántos casos hay. Tampoco es que hayan hecho una reunión de cómo se va a tratar esta situación.

¿Qué creés que debería de hacer el hospital?

Deberían de darnos la protección desde que uno entra al hospital, para mí eso es vital. Eso debería de ser no solo para médicos, enfermeros, bioanalistas, también el personal de limpieza, farmacia, cajeras… El cuido debería de ser para todos.