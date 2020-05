Envenenan a siete gatos del Hogar Susy en Managua

Amy Martínez, encargada del Hogar Susy, denunció en las redes sociales del hogar que su vecino William Alfredo Balmaceda habían envenenado a siete de sus gatos, por lo que interpuso la denuncia ante la Policía.

A las 6 de la mañana del miércoles 6 de mayo, notó que los gatos «comenzaron a ponerse raros, a convulsionar, a sacar salivación, todos los síntomas de un envenenamiento», cuenta Martínez, quien tiene cinco año a cargo del hogar, un sitio que rescata animales de la calle en situaciones de riesgo para cuidarlos, esterilizarlos y luego darlos en adopción.

Dice que le mandó videos a la doctora de los animales y ella le dijo que «los gatitos» estaban envenenados, que les diera carbón con leche, aceite de oliva y huevo. Lo hizo pero no pudo salvarlos. «Murieron siete de mis gatos, el más crítico, «Mango», murió por la noche», relata.

En el hogar Susy hay 9 perras y habían 16 gatos (ahora 9), todos esterilizados y castrados, exceptos unos bebés como de 2 meses que hace poco llegaron al lugar.

Expresa que este miércoles fue a interponer la denuncia contra Balmaceda, quien supuestamente envenenó a los felinos. «Ya tiene un citatorio», afirma.

«Las pruebas son las amenazas directas que él me hizo a mí, las amenazas que le decía a una vecina y la bolsa con veneno que estaba en su techo. El señor cuando fuimos a la policía se subió a bajarla», dice Martínez.

Su suegra y fundadora del hogar, Rosa Morales, fue quien vio al hombre en el techo de la casa. «Ella le gritó que qué andaba haciendo, si poniendo más veneno o borrado evidencia y él no le contestó nada solo se bajó», asegura.

Esta no es la primera vez que aparecen gatos envenenados en el Hogar Susy, a finales del año pasado apareció «La chela», nombre de la gata, muerta, «pero no podíamos exponer el caso porque no sabíamos quién era el culpable», relata Martínez, agregando que mes y medio después apareció otra gata muerta que era discapacitada, «ella solo salía a la acera de la casa, desapareció en la noche y en la mañana apareció muerta en la puerta del hogar, tampoco hicimos nada porque no teníamos pruebas y nos las tenemos aún de esos dos casos».

Dice que desde inicio de año se habían detenido en la labor de rescate de animales, solo se habían quedado con los que tenían, por la difícil situación económica que esta atravesando el país.

Al conocer la noticia, Fundación Adán, que tiene como objetivo difundir, proteger y promover los derechos de los animales se solidarizó en sus redes con el Hogar Susy, esperando que la situación se aclare pronto, así como que algún día que «las leyes de nuestro país cubran y protejan a nuestros animalitos».