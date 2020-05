Médico chinandegano asegura que el Minsa no le dio los resultados de su prueba de Covid-19

Un médico que labora en una clínica previsional de Chinandega afirmó este jueves a LA PRENSA que el Ministerio de Salud (Minsa) no ha enviado a Managua la prueba que le realizó para saber si es positivo para Covid-19, ya que presenta todos los síntomas de la enfermedad, por lo que no sabe si es portador del virus o no.

El doctor, quien a diario brinda al menos 10 consultas, dijo a LA PRENSA que desde el jueves 30 de abril presentó los primeros de síntomas del coronavirus: cansancio y dolor de cabeza. El lunes 4 de mayo se sumó el dolor de cuerpo, fatiga y fiebre. Ese mismo día se realizó una radiografía de tórax y un examen de sangre. «El examen de sangre me salió alterado», relató el médico, de 44 años, por lo que decidió ir a un lugar donde le hicieran la prueba de Covid-19.

Previo a realizarse el examen, el doctor llamó a la línea telefónica que el Minsa habilitó para atender las consultas sobre el coronavirus. «Me dijeron que me iban a visitar, que me iban hacer control pero nada que ver, estoy esperando todavía», comentó el médico.

Esta denuncia se suma a las que ha hecho la Unidad Médica Nicaragüense (UMN) sobre los contagios en el personal médico del país, y de los cuales el Minsa no ha informado. Según la UMN, hasta el 6 de mayo había 42 personas que trabajan en el sistema de salud nacional que tienen el virus, de las cuales 12 están en Chinandega.

El Minsa, que lleva dos días consecutivos sin brindar su informe sobre la situación de la pandemia en el país, aseguró el martes 5 de mayo que en Nicaragua solo hay 16 casos de Covid-19, de los cuales cinco han muerto y solo cuatro se mantienen hospitalizados. Estas cifras han sido desmentidas por diversas fuentes médicas que han asegurado que el país está empezando los días más difíciles respecto a la enfermedad.

Lea además: Hospitales de Managua registran más casos de Covid-19

Una prueba mal tomada

El médico chinandegano relató que la noche del lunes 4 de mayo fue ingresado a la clínica donde acudió y tratado como caso positivo del Covid-19. Le realizaron examen de sangre, radiografía y gasometría arterial. Hasta ahí todo iba bien, señaló. La mañana siguiente le notificaron que le realizarían la prueba del Covid-19.

«La prueba me la toman a las 10 de la mañana (del martes) pero a mí lo que llama la atención es que ese muchacho no tenía ni 30 años, con un termo todo malo, con una bata, mascarilla y gorro mal puesta (…) se miraba que no sabía lo que estaba haciendo, para la prueba uno tiene andar la mascarilla N95», señaló el doctor y aseguró que quien le hizo la prueba de hisopado fue un estudiante de Medicina. «Me tomó (la muestra) solo en la parte de adelante (de la nariz) y eso no es así».

Lea también: Protocolo del Minsa es una «admisión implícita» del aumento del Covid-19, según especialistas

Pese a que la persona que atendió al médico le expresó que «inmediatamente» la prueba sería trasladada a Managua, hasta este jueves no le han comunicado los resultados. «Al ratito (después del examen) me llegaron a revisar y como vieron que era un caso leve, me dieron de alta para mi casa a estar aislado», declaró la fuente.

Aseguró que este jueves le informaron en la clínica que estaban esperando un traslado de ambulancia a Managua para aprovechar y enviar la prueba.

Se recupera en casa

«Yo estoy como sospechoso. Todo sospechoso se debe considerar positivo hasta que se demuestre lo contrario», refirió el doctor, quien aseguró que, aunque unos síntomas (como la fiebre) han desaparecido, aún se mantienen la pérdida de gusto y olfato.

En casa, el médico mantiene las medidas de prevención recomendadas por las autoridades internacionales: constante lavado de manos, uso de mascarillas, distanciamiento de su esposa e hijo y uso de sus propios cubiertos. Y asegura que si le informan que la prueba salió negativa tendría desconfianza y seguirá manteniendo las medidas hasta que se recupere.

Puede interesarle: Un bioanalista cuenta cómo se vive la pandemia dentro de un hospital privado en Nicaragua