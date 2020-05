Nicaragua perdió la oportunidad de evitar más contagios de Covid-19 al no aplicar las pruebas necesarias

El tiempo de evitar una propagación mayor por Covid-19 se le pasó a Nicaragua por las narices. Al inicio de la epidemia, cuando de verdad solo se contabilizaban casos importados, los médicos independientes insistían en la necesidad de aplicar pruebas, incluso, a pacientes asintomáticos, para crear cercos epidemiológicos, y con ello ralentizar la curva que actualmente se encamina hacia la cúspide.

El neumólogo Jorge Iván Miranda era una de las voces especializadas que demandaba la urgencia de más pruebas, al menos diez mil pruebas a la semana, por dos o tres semanas, decía en abril. Pero ahora, explica que la mejor prueba de la situación sanitaria es ver el montón de casos en los hospitales y eso ya se tiene. La insistencia de pruebas para todo el mundo era al inicio para evitar la propagación, que los casos indentificados se confinaran y se retrasara bastante el contagio, explicó.

Hace exactamente un mes, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) donó a Nicaragua 26 mil test rápidos para enfrentar la pandemia. ¿Qué se hicieron con esas pruebas? ¿Cuántas han aplicado? ¿Contaban con los kits de muestra y kits de extracción? Son interrogantes que se han quedado sin respuesta, porque el Ministerio de Salud (Minsa), bajo la línea del secretismo gubernamental, nunca ha informado al respecto. Con este lote, los médicos sugirieron las mejores formas de cómo optimizarlas, pero nada pasó, o por lo menos, aun no se sabe.

Con 16 casos confirmados de Covid-19 hasta el momento, según el Minsa, los casos de médicos contagiados, y ampliamente confirmados por diversas fuentes médicas tumban la estadística oficial, y más bien, develan el ocultamiento de la información pública. “Porque convenientemente están ocultando los casos de los tabajadores de salud, si vos viste, ningún trabajador de salud está en la lista de los confirmados oficialmente”, expresa Miranda.

Explica que el tema de las pruebas ahora pasa a segundo plano, porque aunque ahora el gobierno está haciendo más pruebas, los casos ya están aquí, ya hay transmisión comunitaria. «Aquí lo importante es que el gobierno está ocultando los casos”, expresó.

País con “ojos vendados”

El 16 de marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que la forma más eficaz de prevenir las infecciones y salvar vidas es ‎cortar las cadenas de transmisión, y para lograrlo hay que hacer ‎pruebas y aislar.‎

“No se puede combatir un incendio con los ojos vendados. Y no ‎podemos detener esta pandemia si no sabemos quién está ‎infectado”, sostuvo el director general de la OMS, Tedros Adhanom.

‎“Tenemos un mensaje muy sencillo para todos los países: pruebas, ‎pruebas, pruebas”.El mensaje fue claro, pero no llegó hasta El Carmen, donde están atrincherados los líderes del régimen, Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Hasta el 20 de abril, según el secretario del Minsa, Carlos Sáenz, a diario se realizaban de cien a 200 pruebas, suponiendo que harían esta última cifra, serían 1,400 por siete días. Actualmente se desconoce si con el aumento de casos se ha ampliado el número de pruebas y el criterio de aplicación del paciente.

El epidemiólogo Rafael Amador explica que las pruebas son útiles si se utilizan de forma correcta, bajo criterios estadísticos y edpidemiológicos, buscan confirmar los casos e identificar personas que están contaminadas, ya que existen los asintomáticos, de modo que si se hubiese podido identificar los espacios donde el virus estuviera activo a través de las personas contaminadas, el Ministerio hubiese podido tomar las medidas de contención, al hacer acciones más agresivas, como cierre, aislamiento, dar monitoreo, pero nada de eso se hizo.

El médico dice que si hay personal de salud contagiado en el Hospital España, en la población de Chinandega es muchísimo más. Si se hubieran tomado las medidas de contención adecuadas en los casos confirmados, se hubiese hecho un cerco epidemiológicvo y detenido la contaminación de mayor cantidad de personas, explica.

“Cuando teníamos pocos casos, hubieran hecho los exámenes a las personas que se confirman y después de eso, todos los contactos de esas personas, deberían de habérsele hecho pruebas para ver si tenían o no el virus, y de esa manera, tomar las acciones del personal que salió positivo, aunque ande asintomático se aisla en su casa por un período de 14 días, se mantiene en seguimiento, y se trata de ver qué otras personas estuvieron en contacto con esa persona, y también se le hace la prueba…. y tratar de ir ampliando el cordón de contagio… esa oportunidad la perdimos porque ahorita ya anda gente que no sabemos quién anda contagiando a quién”, expresó el epidemiológo.

Enfermos con signos de Covid-19

Este miércoles el Minsa publicó un protocolo de atención ante la pandemia. El infectólogo Carlos Quant esperaba que también ampliara la definición de caso para realizar una prueba, que es muy estrecha. En ese sentido, «hay un cuello de botella para la decisión de la toma de muestra», dijo.

En un protocolo del Minsa para enfrentar la pandemia, filtrado a medios de comunicación, dispone que la definición de caso corresponde a una persona con infección respiratoria aguda que haya estado en países o territorios en riesgo 14 días previos al inicio de los síntomas, o bien, contactos con un caso confirmado.

Deberían de incluir pacientes con neumonías graves, atípicas, aunque no haya vínculo epidemiológico. Muchos de los pacientes que están llegando a los hospitales son clínica y radiológicamente muy sugerentes de Covid-19, pero se quedan sin diagnóstico porque no se hace la prueba para detectar los casos. Con la definición actual, los médicos pueden tomar la decisión de muestrear, pero no se los permiten porque los pacientes no reúnen los criterios.

Varios médicos ya están manejando los casos como sospechosos de Covid-19, aunque en el diagnóstico se establezca otro padecimiento. Hay una gran cantidad de enfermos que vienen de la comunidad, sin nexo epidemiológico, y son muy probable de Covid-19, que es lo que se preveía que iba a suceder, expresó Quant.

El médico lamenta que no se sepa cómo está afectando, en realidad, la epidemia a Nicaragua, por todo lo que está pasando, eso va a ser un misterio, considera. Por su parte, Miranda recordó la importancia de contar con un registro de los casos sospechosos y los confirmados. «No se puede perder esa información», sostiene.