Diputado Carlos Emilio López defiende con mentiras al sistema de salud de Nicaragua en plena pandemia del Covid-19

El diputado orteguista Carlos Emilio López grabó un video donde aseguró que los hospitales de Nicaragua no están llenos de casos sospechosos o confirmados de Covid-19 y además elogió el sistema de salud del país al considerarlo «fuerte y con capacidad amplísima para prevenir y para atender este fenómeno». Declaraciones totalmente opuestas a la realidad de lo que se vive en el país.

En el video, López desmintió, según él, que los centros hospitalarios están saturados por el Covid-19. Sin embargo, en la realidad, varios hospitales están con decenas de pacientes, entre sospechosos y confirmados, siendo el Alemán Nicaragüense el que más casos tiene por ser uno de los 19 hospitales habilitados por el Ministerio de Salud (Minsa) para atender estas emergencias. De acuerdo a indagaciones de LA PRENSA, son más de 90 personas las internadas ahí, sospechosas de portar el virus.

El diputado, quien grabó el video a las fueras del hospital Fernando Vélez Paiz y del Alemán Nicaragüense (pero en este último en la entrada a Emergencia y no en el portón 2, donde todas las mañanas llegan los familiares de los más de 90 pacientes), mencionó las cifras oficiales del Minsa, que asegura que en el país solo hay 16 casos de Covid-19. Luego explicó que la magnitud de la pandemia en el país es «reducida versus la capacidad hospitalaria de Nicaragua que es gigantesca».

Además mencionó que hay 36,649 trabajadores de la salud y se cuentan con 77 hospitales a nivel nacional; asimismo que existen 11,732 camas hospitalarias, cuando según cifras del Banco Mundial, Nicaragua tiene apenas unas 6,000 camas, una cifra por debajo de los estándares internacionales.

El diputado orteguista continuó. Dijo que hay 562 camas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 449 respiradores y 954 equipos que monitorean los signos vitales. «Esa magnitud de capacidad y red hospitalaria, versus los pocos casos que se han presentado deja al descubierto que es mentira, que es falso, que no es verdad que en Nicaragua exista un colapso del sistema hospitalario», dijo, llamándole «falsas noticias» a publicaciones hechas por medios independientes sobre la grave situación a lo interno de los hospitales, donde la cantidad de pacientes con síntomas de Covid-19 aumenta cada día.

Lea: Más de 500 profesionales de la salud se unen para demandar al régimen orteguista tomar acciones ante el Covid-19

Nicaragua es criticada porque sus autoridades no han implementado medidas para evitar contagios del coronavirus, que según médicos independientes ya está en la fase de contagios comunitarios y que las cifras brindadas por el Minsa no son reales. Este medio de comunicación ha comprobado casos de personas fallecidas con los síntomas del Covid-19 y que su entierro ha sido inmediato, pero el sistema de salud público no lo ha incorporado a sus conteos.