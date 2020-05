Juez ordena libertad de reo político que estuvo 20 meses en la cárcel sin tener sentencia en su contra

Ahora solo queda esperar si las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro acaten la orden de libertad que emitió este miércoles el juez Bayardo Zelaya Alonso de Tipitapa a favor del preso político Juan José Solís Romero, quien tiene 20 meses de estar preso sin tener sentencia en su contra.

El judicial emitió la orden después que el abogado Arnulfo López pidiera la clausura anticipada de juicio a favor de su representado, ya que los testigos han sido citados en varias ocasiones y no se presentan al juicio a brindar declaraciones.

El abogado López le recordó al judicial que ese juicio había iniciado por segunda vez el 22 de abril y que se reprogramó para este 6 de mayo, porque los testigos no se habían presentado, se mandaron a traer con la fuerza pública y no comparecieron. Además los testigos que han pasado, no relacionaban en nada a su representado con los incidentes.

Otro hecho importante que argumentó López es que cuatro personas más que fueron acusados junto a Solís Romero, ya fueron amnistiados y puestos en libertad desde junio de 2019, y sin fundamentos jurídicos han mantenido preso al joven de 22 años.

«En virtud que la prueba no pudo ser evacuada en juicio por la falta de presencia de los testigos en consecuencia ordenó la clausura anticipada del juicio y giro orden de libertad a favor del procesado», dijo el judicial.

Juan José Solís Romero fue activo en las protestas contra el régimen orteguista en el 2018 y la Policía ya lo tenía en la mira relatan sus familiares. No corrió mucho. El 10 de julio de 2018 fue arrestado, acusado por las autoridades de la dictadura por un crimen que no cometió.

Fue acusado de asesinato en perjuicio de Kevin Salinas Miranda, supuesto simpatizante del partido Frente Sandinista, junto a tres jóvenes más, Ariel Geovany Maltez, Jeferson Audiel Maltez y Fabio Rafael Picado Castillo, quienes ya fueron amnistiados el año pasado y puestos en libertad.

La Fiscalía pese a que ha tuvo casi dos años para demostrar la culpabilidad del joven y no ha logrado que sus testigos comparezcan, se opuso al cierre anticipado del juicio. El judicial mandó a dejar sentada la protesta de la Fiscalía.

Los hechos según la Fiscalía

Según acusación del Ministerio Público, la víctima fue atacada por los procesados cuando salían de la discoteca El Rodeo, ubicada en el kilómetro 20 y medio de la carretera norte, donde sin especificar si hubo discusión, supuestamente lo siguieron y golpearon y le dieron varias puñaladas, sin especificar acciones de cada uno, para luego huir del lugar.