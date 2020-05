Rosario Murillo en nueva jornada de insultos a sus adversarios: «Cerebros deformes, enfermos»

La primera dama y vicepresidenta del país, Rosario Murillo, agregó un nuevo insulto a su lista de epítetos, llamando «cerebros deformes, enfermos» a «las personas que no son de bien», en su discurso de este jueves a través de los medios de comunicación oficialistas, en el que siguió ignorando la crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19.

«Hay algunos cerebros deformes, enfermos que buscan afanosamente o inventan, para precisamente calumniar, difamar. No se dan cuenta esas personas que no son de bien, como difaman a un pueblo entero, como calumnian a un pueblo entero», manifestó la esposa del dictador Daniel Ortega.

La vicepresidente reconoció que se hace la ciega y la sorda ante las «calumnias y difamaciones». «No los vemos, no los oímos, porque no los podemos entender que todavía tengan maldad en sus corazones», dijo.

Murillo comenzó un nuevo ciclo de discursos de odio a partir de este martes 5 de mayo, cuando el Reino Unido adoptó las sanciones que aplicó la Unión Europea contra seis funcionarios orteguistas. Desde entonces la primera dama ha estado combinando su mensaje cotidiano de paz, amor al prójimo, solidaridad y cristianismo con insultos a quienes, según ella, son «unos cuantos miserables» que mienten, calumnian y difaman.

Los discursos de su esposo, el dictador Daniel Ortega, también han estado centrados en demandar el retiro de las sanciones económicas a sus familiares y allegados, en momentos que hay reportes extraoficiales de muertes por Covid-19, reclamos de familiares en los hospitales porque no les entregan los fallecidos, gente que muere en la calle de infartos fulminantes, aumento de enfermos con síntomas de coronavirus.

Ortega ha restado importancia a la pandemia del Covid-19; ha dicho que los accidentes de tránsito, las muertes por ahogamiento, los suicidios y otras enfermedades matan más que el coronavirus. Nicaragua es uno de los pocos países que no ha declarado ninguna alerta ni medida nacional para evitar los contagios masivos: no se han cancelado las clases presenciales en los colegios públicos, no se ha llamado al confinamiento nacional y oficialmente no se han cerrado las fronteras.

En el discurso de este jueves Murillo no habló de nuevos contagios por el Covid-19. Solo dijo que «el monitoreo es constante», que están en «campaña permanente por la salud y la vida», que están trabajando. Concluyó el tema sobre salud parafraseando la cita de «quien tenga ojos para ver, que vea…».