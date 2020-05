La sorprendente confesión que hizo Muhammad Ali sobre su posible combate contra Mike Tyson

Muhammad Ali y Mike Tyson son considerados como los dos mejores pesos pesados de todos los tiempos. Nunca se enfrentaron porque reinaron en diferentes épocas, sin embargo los amantes al boxeo siempre soñaron verlos enfrentarse, algo que siempre ha generado muchos especulaciones por el desenlace del combate.

«Ali no estaba tan seguro de ser capaz de vencer al Tyson», declaró George Foreman al diario The Sun de Inglaterra. El doble campeón del mundo y olímpico en México 68 dijo eso cuando prestó su declaración para el libro de Fiaz Rafiq titulado Muhammad Ali: La vida de una leyenda.

Según Foreman, Ali le dijo eso cuando Tyson ya era portador del cetro mundial.»Muhammad Ali me lo dijo él mismo. Le dije: ‘¿Crees que Tyson podría vencer a todos?’. Él dijo, ‘hombre, Tyson golpea muy fuerte’. Sintió que Tyson golpeaba con más fuerza que cualquiera con el que se hubiera enfrentado.

Tyson afirmó en su momento que él no habría podido vencer a Ali. «Una vez me dijo que no tenía la confianza de que podría derrotar a Mike Tyson», contó Foreman. «Él no era el boxeador que estaría boxeando y riéndose; era amenazante. Era el tipo que todos temían. Te estremecerías en los huesos. Saldría a buscar y destruir», afirmó el mismo libro el promotor Don King, que trabajó con ambos.