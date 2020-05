Nace una maga: Ron Weasley se convierte en padre de una niña

El actor británico, de 31 años, Rupert Grint, famoso por su papel de Ron Weasley en la saga de Harry Potter, se ha convertido en padre de una niña junto a su su pareja, la actriz Georgia Groome. Así lo dieron a conocer mediante un comunicado donde piden «respeto a la intimidad en este momento tan especial».

Este par de famosos comenzó su relación en el 2011, y en el mes de abril anunciaron el embarazo. Su relación ha sido muy discreta, pese a la fama de ambos.

Cuando Rupert cumplió 30 años, el 24 de agosto de 2018, expresó su deseo de formar una familia. «Cumplir 30 años se sintió extraño. Simplemente no parece que esté allí todavía y no sé qué depara el futuro. Voy a seguir la corriente, seguir jugando personajes interesantes y ver qué pasa», dijo a The Guardian.

«Me gustaría establecerme y tener hijos pronto. Si tuviera un hijo, ¿lo llamaría Ron?», aseguró riéndose, «es un nombre bastante bueno, pero probablemente no. Y Grint es un nombre difícil para emparejar un nombre de una sílaba», agregó el actor.

Con el nacimiento de la pequeña, el actor que la famosa saga se convierte en el primero de los personajes centrales de Harry Potter, Daniel Radcliffe (30) y Emma Watson (30), en convertirse en padre.