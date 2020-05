Bar se quema en la segunda entrada de Las Colinas

Un bar ubicado en una plaza comercial de Las Colinas, llamado La Boquería, se quemó casi por completo la tarde de este viernes.

A las 12:50 de la tarde, trabajadores de otros negocios de la misma plaza oyeron una explosión, luego solo vieron las llamas.

Al menos cinco camiones contra incendios se movilizaron al punto ubicado cerca de la segunda entrada a Las Colinas.

Peritos de la Policía y bomberos se encuentran en la zona para determinar las causas del siniestro.

Una de las propietarias del lugar lo único que dijo es que todavía no sabían nada, agregando que el lugar no estaba abierto al público, de ahí no quisieron brindar mayores detalles.