Nicaragua | Lo que necesita saber para comenzar su día (8 de mayo)

Nicaragua enfrenta la amenaza de un brote del nuevo coronavirus que, según el régimen orteguista, ha infectado a 16 personas en el país y ha dejado cinco fallecido. Estas son las noticias más importantes para este viernes 8 de mayo.

Régimen modifica acuerdo con BCIE para usar US$11 millones para enfrentar emergencia por Covid-19

A pesar de que el régimen de Daniel Ortega minimiza la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19 en Nicaragua, está urgiendo recursos de los organismos internacionales para enfrentar el impacto en el sistema sanitario, pero lo único que ha conseguido, hasta ahora, es que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) le permita utilizar 11.7 millones de dólares de un préstamo aprobado para proyectos de carreteras y lo utilice para adquirir los equipos e insumos que el Ministerio de Salud (Minsa) necesitaría para atender la crisis sanitaria. Lea más aquí.

Hospitales de Managua registran más casos de Covid-19

La falta de información de las autoridades competentes sobre la pandemia del Covid-19 en Nicaragua ha desembocado en una ola de especulaciones y de angustia para los familiares de los casos sospechosos. Lo que sí es cierto, de acuerdo a expertos en salud independientes, es que en los últimos días la situación en el país ha empeorado y seguirá así porque ya se llegó al nivel donde la curva de contagios solo crece. Lea más aquí.

¿Qué debe hacer el Minsa para enfrentar los casos de Covid-19 y a la vez atender las enfermedades tradicionales? Esto recomiendan especialistas

Una clasificación de los pacientes afuera del área de urgencias en los hospitales en Nicaragua es una de las estrategias para mantener los servicios sanitarios regulares y a la vez atender el incremento de casos de Covid-19, considera el experto en salud pública, Alejandro Lagos. Lea más aquí.

Alianza Cívica reporta 14 presos políticos con problemas respiratorios en cárceles de Nicaragua

La Alianza Cívica reportó en un informe reciente que registran 14 presos políticos con sintomatología respiratoria similar a la de un afectado por Covid-19, tales como: fiebre, dolor en el cuerpo, en ojos y garganta, perdida del gusto, apetito y diarrea en algunos casos. A estos casos se suman los casos de presos comunes quienes también han reportado padecer las mismas afectaciones, pero se desconoce el número de afectados. Lea más aquí.

Médico chinandegano asegura que el Minsa no le dio los resultados de su prueba de Covid-19

Un médico que labora en una clínica previsional de Chinandega afirmó este jueves a LA PRENSA que el Ministerio de Salud (Minsa) no ha enviado a Managua la prueba que le realizó para saber si es positivo para Covid-19, ya que presenta todos los síntomas de la enfermedad, por lo que no sabe si es portador del virus o no. Lea más aquí.