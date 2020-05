La Liga de futbol nicaragüense se convierte este sábado (7:00 p.m.) en el primer campeonato del mundo que concluye temporada en tiempos del Covid-19. El Managua FC o el Real Estelí, será el primer campeón de la historia de Liga Primera que se corona sin afición, porque se juega a puerta cerrada, sin ceremonia de premiación ni festejos. Las circunstancias lo dictaron así.

⚠️Petición Liga Primera⚠️ Por esta vez la distancia nos mantendrá unidos mañana.#nuestrofútbol pic.twitter.com/OIixy6mGcd — Liga Primera (@lgaprimera) May 7, 2020

“Pronto será el día donde nos volveremos abrazar y hacer sentir la pasión por los colores en el mejor lugar donde ver el futbol, el estadio y las gradas”, señala la Liga Primera en comunicado en el que anuncio las estrictas medidas en el Estadio Nacional de Managua. Además comunicó que la premiación del campeón la realizará posteriormente en un evento cuando sea posible.

El trofeo de campeón será entregado al capitán de la forma más sencilla. Para Christhiano Da Lima, del Managua FC, o Manuel Rosas, del Real Estelí, eso es lo de menos, porque ambos lo único que persiguen es conquistar el título que los acredite como el mejor equipo del futbol nicaragüense y reivindicar a los norteños o proyectar a los Leones Azules.

Mucha tensión

La final, la cuarta consecutiva entre ambos, se vislumbra de mucha tensión por lo mostrado en el empate 1-1 el pasado sábado. El resultado no dio ventaja a ninguna porque solo les sirve ganar ahora que los goles de visitantes no tienen ningún valor. Por eso la serie genera mucha expectativa, a pesar de la baja sensible de los capitalinos que están invictos en el Estadio Nacional: nueve victorias y un empate.

El mejor momento futbolístico lo tienen los Leones Azules, que se espera no eche mucho de menos la ausencia de Nahúm Peralta (suspensión), un jugador desequilibrante. También está en Kevin Serapio, pero recuperan al mexicano Carlos Félix, el complemento del jugador en mejor forma del equipo, el español Pablo Gállego. De todas formas, esto no debe ser excusa o impedir un buen funcionamiento porque los sustitutos han respondido a lo largo de la temporada.

Los estelianos poseen con una baja importante por sanción, Richard Rodríguez. El punto es que no pesa tanto como el rival porque cuenta un plantel amplio para suplirlo como el colombiano Yohn Mosquera, quien regresa de suspensión. Además, otra incorporación significativa será Juan Barrera, recuperado de una lesión y seguramente tendrá acción al menos media hora.

El Managua no dispone del mismo plantel compacto, pero tiene mucho deseo de trascender liderado por Gállego, quien ha marcado cinco goles en siete juegos al Tren del Norte. El español se presenta como la mayor esperanza de los capitalinos para alcanzar su segunda estrella y evitar el bicampeonato del Tren del Norte.