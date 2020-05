Jonathan Loáisiga: “He ganado confianza y no tengo miedo de enfrentar a los mejores bateadores”

Jonathan Loáisiga tiene asegurado un lugar en la historia del beisbol nicaragüense por llegar a las Grandes Ligas y hacerlo con el equipo de beisbol más popular del planeta, los Yanquis de Nueva York, con quienes se siente listo para saltar al siguiente nivel, luego de dos temporadas en las que ha batallado con lesiones y el sube y baja a las ligas menores.

El angosto tirador nicaragüense de 25 años de edad, ha agregado a su arsenal el picheo que podría llevarlo a la cima: la confianza.

Lea además: Albert Williams debutó hace 40 años en las Grandes Ligas y por poco enfrenta en duelo de picheo a Dennis Martínez

“La verdad es que la confianza te la seguridad para trabajar mejor y es algo que ahora siento. Antes me impresionaba cuando iba a enfrentar a bateadores como Miguel Cabrera, pero me he dado cuenta que ellos son igual a mí y que puedo sacarlos outs. No importa el bateador que tenga enfrente, no tengo miedo a ninguno”, afirma Loáisiga, quien ha arreciado sus entrenamientos en Nicaragua, porque los Yanquis le han comunicado que probablemente viaje a los Estados Unidos en la primera semana de junio.

La pandemia del coronavirus detuvo los entrenamientos de primavera de las Ligas Mayores y canceló el inicio de la temporada. Sin embargo, parece que llegó el momento de retomar la marcha, aunque sea a puertas cerradas, y se realizará un nuevo spring training para poner a tono a los jugadores y probablemente la campaña despegue en julio.

“Ha sido un poco difícil estar en Nicaragua porque no trabajás de la misma forma como en el campamento de los Yanquis, pero tengo un plan de entrenamiento del equipo y ya he comenzado a tirar en el bullpen. He estado en contacto con los coachs, especialmente con uno de ligas menores que me estuvo acompañando en el spring training”, revela Loáisiga, quien la tarde del viernes entrenó con los Dantos en el Estadio Nacional Dennis Martínez, en donde se reunió con su papá, Stanley, mánager de los Dantos, y su hermano Mike, quien juega para la Maquinaria Roja.

Loáisiga ha estado entrenando y soltando el brazo en su casa, pero llegó la hora de ponerle más poder a sus disparos y ahora lo veremos de forma más recurrente entrenando con los Dantos o el Bóer.

Cuando el spring training fue suspendido, Loáisiga llevaba la delantera en la lucha por el quinto puesto de abridor en los Yanquis y tanto física como mentalmente se sentía en gran forma.

“Gracias a Dios estaba haciendo un bien trabajo, mi mejor spring hasta el momento, pero lo que pasó (la pandemia) son cosas que no puedo controlar y lo que me queda es seguir trabajando y mantenerme positivo en lo que viene para que se den las cosas a cómo me estaban saliendo”, agrega el tirador pinolero, sobre quien se han puesto muchas expectativas e incluso en una de muchas versiones de video juegos de fantasía termina esta temporada con balance de 17-4, saltando a un rol estelar en los Mulos.

“Todo es posible si estoy saludable”, dice Jonathan con firmeza, cuando se le pregunta si podría hacer realidad esa versión de video juego de fantasía. “La salud es lo más importante. Si estoy saludable puedo competir en cualquier momento y en cualquier nivel del mundo”, reitera.

Es evidente que Jonathan se siente en gran forma y sin ser jactancioso se visualiza como un potencial tercer abridor de cualquier staff de las Grandes Ligas. “Creo que estoy en mi mejor momento y que puedo mejorar”, asegura, pero también muestra su lado humilde: “No importa en el rol que me pongan, sea abridor o relevista, estoy siempre abierto para lo que me pidan los Yanquis, yo lo que quiero es ayudar al equipo”.

Jonathan apuesta en grande por los Bombarderos del Bonx en esta temporada. “Siempre voy a mi equipo y creo que tenemos para ganar la división y la Serie Mundial. Lo que ha pasado ha beneficiado a muchos equipos que han podido ver la recuperación de jugadores lesionados, como nosotros que tenemos casi listo para James Paxton y recuperado casi al cien a Aaron Judge, y sigue avanzando Aaron Hicks. Tenemos un equipo para llegar lejos”.

Cifras

Aunque ha participado en dos temporadas, Jonathan Loáisiga reúne un año de servicio en Grandes Ligas por el tiempo que ha compartido en ligas menores y hasta en 2022 es elegible a un arbitraje salarial.

En dos campañas con los Yanquis, desde su debut el 15 de junio de 2018, acumula cuatro victorias por dos derrotas en 24 juegos, ocho de ellos como abridor, con 56.1 entradas de 57 hits, nueve jonrones, 28 bases por bolas y 70 ponches.

Está llamado a ser el bigleaguer más consistente de Nicaragua en los próximos años.