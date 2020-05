A los 87 años muere Little Richard, pionero del rock and roll

Se llamaba Richard Wayne Penniman, pero a la historia pasó como Little Richard. El mítico cantante, compositor y pianista, responsable de clásicos del rock and roll como «Tutti Frutti», «Good Golly, Miss Molly» y «Long Tall Sally», versionada posteriormente por Los Beatles, falleció este sábado (09.05.2020) a los 87 años de edad. La información la confirmó el hijo del artista, Danny Penniman, a la revista Rolling Stone.

Autodenominado «arquitecto del rock and roll», el músico embriagó a toda una generación en la década de 1950 con su música rápida, movimientos atrevidos y una voz inconfundible, que dieron pie a un legado que entierra sus raíces en el blues. Richard alcanzó la fama en 1955 con su tema «Tutti Frutti», cuya introducción, tan extraña como evocativa («Awop bop a loo mop / Alop bam boom») es reconocible incluso para las nuevas generaciones.

Su bigote y peinado característico también formaron parte fundamental de una puesta en escena que incluía camisas llamativas y coloridas que rompían la formalidad de la época. Como consumado entretenedor de multitudes, sus actuaciones estaban plagadas de actos inesperados, como tocar el piano con una pierna sobre las teclas o hacerse el muerto en pleno show, para estupor de los espectadores.

Auge y ocaso

Tras un bajón en su carrera, y después de ser detenido en un baño junto a otro hombre, entre 1962 y 1964 viajó por Inglaterra con Los Beatles y Rolling Stones, que estaban en sus inicios como bandas. Al volver a Estados Unidos, formó un grupo junto al guitarrista Jimi Hendrix, al que posteriormente despidió. En los setenta, Richard luchaba contra una adicción a la cocaína que le costaba 1.000 dólares diarios. Tras convertirse al cristianismo, renunció a su homosexualismo (dijo que había sido una opción temporal) y estuvo una década fuera de las pistas.

«Si Dios puede salvar a un homosexual como yo, puede salvarlos a todos», dijo en alguna entrevista, para malestar de los activistas por los derechos homosexuales y también de psicólogos. En 1986 entró al Salón de la Fama del rock and roll y participó en el soundtrack de la película «Down and Out in Beverly Hills» («Un loco suelto en Hollywood»). En 2002 anunció su retiro de los escenarios y de la vida pública, y se recluyó en su casa en Nashville, donde falleció esta jornada, por causas que aún se desconocen. Richard llevaba años enfermo: había padecido un ataque al corazón, sufría una fuerte ciática y problemas degenerativos en la cadera.

