Dejan en libertad a joven tras comprobarse que actuó en legítima defensa al estrangular a un hombre

El joven de 19 años que en julio de 2019 fue acusado del homicidio de un hombre que lo había amenazado y golpeado, fue dejado en libertad tras comprobarse que este actuó en legítima defensa. Se trata de Jonathan Manuel Blanco, quien tenía 19 años cuando ocurrió el hecho en la comarca Filos de Cuajachillo Número 1, en Ciudad Sandino. La Fiscalía lo había acusado por el homicidio de Luis Alberto Orozco, de 39 años.

Orozco estaba discutiendo con su esposa cuando el joven pasó y el hombre le dijo: “¿Qué es lo que ves?”, Blanco le respondió que para eso eran sus ojos, y fue entonces que empezaron a discutir. Orozco siguió al joven con el fin de agredirlo, sin embargo, el joven detuvo su marcha, y se dirigió hacia el hombre para propinarle un golpe en la cara, dejándolo aturdido.

El hombre le dio una ráfaga de golpes a Blanco, quien se cubrió con los brazos y en un momento pudo agarrar del cuello a Orozco, aplicándole la llave conocida popularmente como “el popo”, para neutralizarlo y con esta fue que lo mató.

Desde el inicio del proceso judicial, el abogado defensor del joven, Omar Parrales, siempre insistió que su cliente había actuado en defensa propia.

Cinco meses en prisión

«Ante una agresión ilegítima él reaccionó y reaccionó con medios proporcionales para su defensa, no había premeditación, ventaja, alevosía, no salió de su casa pensando cuando pase por donde fulano, lo voy a provocar, lo voy a matar… testigos, incluso los hijos de la víctima establecieron con sus declaraciones, y la Policía misma también lo dejó claro, que cuando bajaron al punto, la gente le manifestó y así lo consideraba la Policía también que al que lo agredieron fue a él, que él no fue el que provocó y que en caso incluso de no haberse defendido, quien pudo haber sido el muerto hubiera sido él», explicó vía telefónica el abogado.

«Él no usó arma, sino que con sus propias manos, lo que hizo para evitar fue azirse al cuello de la víctima para evitar que lo siguiera golpeando», añadió Parrales.

Jonathan Manuel Blanco pasó cinco meses en prisión, tiempo que duró el proceso judicial, ya que hubo varias reprogramaciones del juicio, hasta que en diciembre de 2019, la juez Ana Cecilia Oviedo dictó su orden de libertad.