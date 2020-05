El mejor jugador de futbol de Nicaragua le reclama al Gobierno tomar con seriedad el Covid-19

A la distancia, Byron Bonilla se asombra y molesta a la vez por la forma en cómo se ha manejado el tema del coronavirus en Nicaragua. El volante del equipo costarricense Saprissa y jugador de la Selección de Futbol de Nicaragua sufre desde allá por su familia por los estragos que está haciendo el virus en el país.

Bonilla expresó inicialmente su inconformidad al compartir este sábado en su perfil de Facebook un video del comediante Reynaldo Ruiz, quien en un monólogo de su personaje Enrique Flores criticó fuertemente la actitud del Gobierno sobre el tema.

Te puede interesar: Lleno total en duelo Estelí vs. Bóer: El Pomares un foco de contagio del Covid-19

«Mi hermana se quedó sin trabajo, muchos familiares también y muchas otras personas en el país. Y para que él (Daniel Ortega) lo tenga como algo normal los infartos de la gente, es una mentira, hay personas que se están muriendo y es una realidad que es un virus», dijo Bonilla.

Él hizo referencia a las muertes por infarto que se han registrado en las últimas semanas en varias partes del país y de las que expertos afirman podrían estar relacionadas al Covid-19.

El futbolista reprochó la ineficiencia del gobierno dirigido por Daniel Ortega, que no ha decretado medidas para ponerle freno al brote de la enfermedad. Nicaragua es el único país de la región que no entró en cuarentena y donde las clases no se han suspendido. «La situación está dura y que él (Ortega) esté engañando al pueblo me enoja mucho», señaló Bonilla.

El comediante nicaragüense a través de su personaje indicó que Nicaragua se está convirtiendo en el nuevo Ecuador. Además señaló las amenazas sufridas por el personal de salud para no hablar de los casos en los hospitales. «La verdad tal vez le caiga mal a mucha gente con (compartir) este vídeo, pero cómo decimos los nicas me vale v…», escribió el jugador de la Selección de Fútbol en la publicación compartida.