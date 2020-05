Empresarios del sector turístico necesitan un ventilador para sobrevivir a esta crisis sanitaria

Desde hace dos meses los lugares más concurridos de Nicaragua cambiaron de apariencia. Ya no hay luces, música, ni el bullicio de la gente, y “difícilmente volverán a ser igual” señala Yasser Marín, dueño de un hostal en la Isla de Ometepe en Rivas.

El turismo en Nicaragua se había convertido en la bomba de oxígeno de muchas ciudades, pero después de la crisis sociopolítica del 2018, seguida de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, el sector está a punto de colapsar y para poder sobrevivir a este segundo impacto «la industria sin chimenea» necesita de un ventilador para poder continuar.

Con la pandemia del coronavirus muchos negocios cerraron, y ahora los empresarios tienen dificultad para honrar sus deudas, mientras los cobros de los servicios básicos y los impuestos se mantiene como si estuvieran operando.

“Lo que se estamos haciendo es dedicarnos a la agricultura, a sembrar plátano, arroz, ajonjolí y los negocios más grandes están sobreviviendo de sus ahorros, para darle un ejemplo los negocios grandes estando cerrados tienen un egreso de 4 mil dólares, porque siempre hay que pagar impuestos, servicios básicos y mantenimiento”, expresó Marín.

El empresario de la Isla de Ometepe señala que desde que cerró dejó de pagar sus deudas y pidió al banco un alivio moratorio pero aún no le dan respuesta.

“Le pedí al banco un alivio financiero y me dijeron que no pueden porque la Siboif no ha dado la orientación. Lo que ellos pueden hacer es una reestructuración de deuda, que ya se hizo con la crisis pasada, pero no es una salida viable para nosotros porque no tenemos ningún ingresos. Nosotros (los empresarios del sector) estamos pidiendo de 3 a 6 meses para seguir pagando las deudas, para ver como evoluciona esto, porque la reestructuración sólo hace más grande la deuda para nunca salir de ella”, comenta Marín.

¿Qué ha pasado en León?

En León era muy común ver a los turistas extranjeros paseando por las calles en short y chinelas, hoy eso ya no se ve y los más afectados han sido los hoteles, hostales, bares y restaurantes, afirma Georgious Mitropounos, dueño de un hotel en León.

“Hemos sido entre los más afectados el sector de hoteles y hostales de Nicaragua con la pandemia del coronavirus, a mí me cancelaron un contrato que tenía con una turoperadora del exterior, fue cancelado por varios meses y no se sabe cuándo va venir porque no hay apertura de fronteras, estamos en el 1 por ciento de reservar, por no decir cero”, dijo Mitropounos.

Este empresario que también tiene una deuda con uno de los bancos, advierte que es urgente que se tomen medidas económicas para ayudar al sector.

“Yo no podemos seguir pagando de la misma forma que lo veníamos haciendo, con esta situación nos fuimos a tocar las puertas del banco pero todavía no tenemos una resolución (…) lo que puedo decir es que con una moratoria no se va lograr componer la situación, porque esta crisis del coronavirus es severa, traspaso las fronteras, los continentes, es una situación complicada”, dijo.

Ximena Gurdián, dueña del hotel Los Balcones de León señala que desde el 18 de marzo cerraron y hasta el momento no sabe cuando va abrir.

Gurdián expresó que a pesar que el hotel está cerrado el recibo de agua le ha salido alterado, “no tenemos huéspedes y me salió 6 mil córdobas, ¿cómo piensan que vamos a pagar los recibos sino tenemos ingresos? y todavía pagar un recibo de algo que no hemos consumido”.

Cabe destacar que el turismo en León antes de estas dos crisis venía creciendo fuertemente, a tal punto que muchos turistas se quedaron en el país y pusieron su negocio.

La paradisíaca bahía de San Juan del Sur está vacía

El turismo en San Juan del Sur antes de la crisis era de los más importantes, eso hizo que los negocios florecieran en cada esquina, negocios que hoy están cerrados hasta nuevo aviso o por los menos cuando el virus ya no represente un peligro.

Eduardo Hollman dueño de Ecolodge Playa Hermosa en San Juan del Sur, Rivas admite que una vez que la pandemia llegue a su fin, el turismo no se va a recuperar inmediatamente.

“Uno esperaba que esto pasará rápido, pero esto va para largo, y cuando esto se componga no van a venir inmediatamente los turistas, aunque la pandemia llegue a su fin o a que nos acostumbremos a ella, la recuperación del turismo no será inmediata”, estima Hollman.

Lo mismo opina Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur), quien admite que el turismo mundial ha sido durante golpeado por el coronavirus y en el caso del país, el impacto ha sido mucho mayor, por lo que su recuperación será tardía, en comparación con el resto de países.

También señaló que es urgente que el régimen de Daniel Ortega implemente las medidas pertinentes para aliviar al sector, como lo están haciendo los demás países.

«Nosotros recientemente sacamos un pronunciamiento donde le hacíamos un llamado a las autoridades para que se implementará un plan de alivio a las empresas, que como sabemos en su mayoría son pymes, las cuales necesitan la intervención del gobierno para poder subsistir durante esta crisis y reactivarse posteriormente», declaró Valenti.

Turismo en Río San Juan y Chontales

En Río San Juan la situación es similar al resto del país, señala Seyla Obregón, administradora de un hotel, que también se encuentra cerrado.

“El turismo se no ha caído a cero, los negocios han cerrado, nosotros cerramos desde finales de marzo, sobretodo previendo que mis papas dueño del hotel son mayores”, comenta.

Sin embargo a Obregón le preocupa los pagos de los impuestos y servicios, porque aunque tienen el negocio cerrado los cobros no dejan de llegar.

“Gracias a Dios no tenemos créditos con los bancos, sin embargo hemos sido afectados por el pago de los servicios básicos y el pago de impuestos; la alcaldía por ejemplo no nos cobro pero tampoco hay ninguna negociación de decir que nos van a dar estos meses de gracia, la renta igual, tampoco hemos pagado, estamos endeudado con la renta, solo estamos pagando los servicios básicos”, dijo.

De igual forma Edelmira Acevedo, dueña del Hotel Las Miradas en Chontales, señaló que lo que más le afecta es el pago del servicio de energía.

“El sector turismo viene golpeado desde el 2018, entonces prácticamente ya el 2018 nos descapitalizó, pero lo que más me afecta es el pago de la luz, cada mes me sale 25,000 a 30,000 córdobas, de manera que tengo una deuda acumulada de casi 350,000 córdobas”, dijo.

Se apaga el turismo en la Costa Caribe

El turismo de la Costa Caribe está marcado por sus hermosas playas, ¿pero qué ha pasado con el turismo en esta zona con la crisis sanitaria?.

“Desgraciadamente a causa del coronavirus el sector turismo está al borde de la quiebra, estamos sintiendo ese gran efecto, estamos en un estado difícil, estamos al borde del abismo, el Estado debería de tomar medidas económicas para ayudar al sector”, dijo Orlando Hislop, dueño de un hostal en Puerto Cabeza.

Hislop cuenta que antes de Semana Santa los negocios habían cerrado y solo algunos locales han quedado abierto medio tiempo a la espera de clientes, que no han llegado.