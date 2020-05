Una semana después de que Mike Tyson anunciara su regreso al boxeo para recaudar fondos y ayudar a personas sin hogar, su viejo rival en el ring, Evander Holyfield; dio a conocer que volverá a ponerse los guantes con el mismo objetivo y no descartó medirse en el futuro.

«No sé, tendrías que preguntarle», respondió Holyfield cuando Sky Sports News le preguntó si volvería a pelear contra Tyson. “No le pediría a nadie que haga nada que no quiera hacer. Pero es por caridad. Si podemos resolver algo que funcione para todos, entonces es ganar-ganar-ganar «.

Holyfield y Tyson pelearon dos veces a fines de los noventa y forjando una rivalidad que trascendió más allá del cuadrilátero. En noviembre de 1996, Tyson era ampliamente favorito pero Holyfield lo dominó y conquistó el título mundial de peso pesado de la AMB.

Un año después se volvieron a enfrentar en el combate más polémico en la historia del boxeo. Tyson perdió la cabeza al morder dos veces la oreja de Holyfield y escupió una parte de la misma sobre la lona antes de ser descalificado. Pasaron 12 años para que se reconciliaran.

«Cuando la gente me mira, sé que me está mirando la oreja. La gente piensa que me mordí todo el oído y no entiende la relación que tengo con Tyson. Él y yo estábamos en el equipo perdedor tratando de formar el equipo olímpico en 1984, eso te dice cuán duro fue el boxeo amateur en mi día», señaló.