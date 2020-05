Muere miembro del Salón de la Fama del deporte nicaragüense con síntomas de Covid-19

Eyling Mendoza seguía al personal del Minsa para saber donde enterrarían a su papá, considerado uno de los mejores lanzadores de todos los tiempos del softball en Nicaragua y Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense: Alberto «Paraíso» Mendoza, quien falleció este lunes en el Hospital España Chinandega a los 74 años. Según comentó su hija a La Prensa, trataría de ver el sepelio aunque fuera de larga distancia, aunque finalmente pudo acercarse y notó la presencia de tres personas del Minsa con trajes utilizados para evitar contagio de Covid-19.

«Mi papá era un hombre súper sano, no padecía de nada, de lo único que tenía problemas era de sus rodillas y de su brazo de lanzar porque se desgastó jugando, sin embargo, enfermedades graves él no tenía. Normalmente él se ubicaba todos los días con su camioneta de acarreo en la Plaza de la Iglesia El Calvario. Ahorita no tengo en mis manos la hoja de defunción pero seguramente aparecerá como se dijo en Radio Ya que la causa de la muerte era deficiencia respiratoria cuando todos sabemos la verdad», explicó su hija.

Alberto «Paraíso» Mendoza inició con un problema de amigdalitis que poco a poco se le fue agudizando. Sus familiares reclamaron la deficiente atención recibida y poca información brindada. Estaban haciendo gestiones para poder tratarlo en Managua.

Su hijo llamado del mismo nombre, escribió una fuerte publicación en su Facebook: «Que lástima que un país al que tanto pusiste en alto en todos los lugares donde jugaste en el momento que más necesitaste te dio la espalda al no darte un tratamiento médico digno, no privilegios sino lo justo para una persona que tanto le dio a su país. Ahora te van a querer homenajear o dar diplomas de reconocimientos pero de qué sirve eso si ya no estarás para recibirlos. Honren a sus héroes en vida y a todas las personas que viven en ese hermoso país que es Nicaragua no los tiren al abandono sin una salud digna de un ser humano», señaló junto a una cantidad de fotos de su papá.

Te puede interesar: El árbitro que se desvaneció en un partido de beisbol conversó con LA PRENSA y esto dijo sobre su estado de salud

La radio oficialista Radio Ya anunció su muerte por problemas respiratorios. «La máxima representación del pitcheo en el Softball Nicaragüense, Alberto “Paraíso” Mendoza, falleció este lunes a los 74 años debido a insuficiencia respiratoria, enfermedad que lo vino aquejando en las últimas semanas», publicó en su página web.

A Paraíso se le conoció como un jugador con un brazo privilegiado, se dice que asustaba con la velocidad en sus lanzamientos aunque no tenía un físico propio de deportista. Nadie le cuestionaba eso porque su mina de oro era su brazo. Entró al Salón de la Fama en 2012. Le decían Paraíso porque sus primeros lanzamientos como pícher fue en la hacienda El Paraíso. También jugó en equipos de Honduras e inició en este mundo del softball con el equipo Central Algodoneros en Chinandega.