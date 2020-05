Sentado en la humilde sala de su casa en Somoto, Ariagner Smith miraba en la televisión junto a mamá (Bianka) los partidos del Real Estelí en Liga Primera. Tenía 12 años y jugaba al futbol en las calles de su barrio, pero sabía que el club más importante era el Tren del Norte porque siempre iba a las finales y contaba con los mejores jugadores: Samuel Wilson, Rudel Calero, Elmer Mejía, entre otros.

Puede interesarte: Evander Holyfield regresa al boxeo y expresa interés de enfrentar a su viejo rival Mike Tyson

Parado frente al televisor soñaba con algún día poder estar en el campo junto a los jugadores que admiraba, convertirse en un jugador profesional y mejorarle la casa a su mamá. “Nuestra casa no era tan bonita, pasaba muchas dificultades”, confiesa Smith, de 21 años, desde Letonia donde juega y ha pasado la mayoría del tiempo —tuvo una temporada por Ubekiztán— desde hace dos años cuando saltó al futbol internacional, que permitió cumplir la promesa de su madre y comprar otro carro.

Hace año y medio aproximadamente, logró remodelar la casa de sus padres (Bianka y William Smith) en Somoto: la hizo de dos pisos y seis cuartos, el doble de lo que lo era antes. Prácticamente la construyó nuevamente porque cambió todo el piso y las paredes. Carecíamos de muchas cosas. De pequeño, ingenuo, le decía a mi mamá, ahí vas a ver que voy a comprar una casa cuando juegue futbol”, recuerda el seleccionado nacional, quien señaló que a su hermano (Kevin) le gustaba jugar con carros y así empezó a formarse la idea de también tener el suyo.

Además lea: El mejor jugador de futbol de Nicaragua le reclama al Gobierno tomar con seriedad el Covid-19

Sus cualidades futbolísticas le permitieron ayudar a su familia, porque desde los 16 años aproximadamente se marchó al Real Estelí y empezó a darle forma a su sueño. “En Estelí comencé a ahorrar y comprar algunas cosas, estando ahí compré mi primer carro, que ocupaba para viajar, pero ahora hace como un año lo vendí y tengo uno más nuevo”, explica. “He sabido administrar mi dinero, mis padres me han aconsejado bien para no derrochar, saberme cuidar y no creerme más que nadie porque he salido adelante”, comenta.

El somoteño espera en el futuro poder ayudar a su hermana Thalia a tener un salón de belleza en Somoto. “Para que deje de trabajar en Panamá y se regrese”, manifiesta. “De igual forma a mi hermano Kevin quiero ponerle un negocio grande, estable, de mecánica para que trabaje desde su casa”.

Smith tiene contrato con el Spartaks de Letonia hasta final de año. Desde que llegó en 2018 ha tenido un buen desempeño marcando goles y dando asistencias en la Liga local y Europa League. También ha disputado una fase previa de la Champions League.

El delantero se encuentra en pretemporada y toma todas las medidas preventivas del Covid-19. El campeonato está previsto a iniciar en junio y lo afronta con la idea clara de superar sus números anteriores para alcanzar sus nuevas metas: extender su estancia en el futbol internacional por muchos años y asegurar su futuro para disfrutar de su familia después.

.