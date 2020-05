¿Juan Gabriel está vivo? Aquí el video donde dice que tuvo que fingir su muerte

Este domingo 10 de mayo en Internet circuló un video en donde una persona afirma ser el cantante mexicano Juan Gabriel y dice que «ya no aguantaba más» y quería mostrar a la luz pública que no había muerto.

En un video de más de un minuto aparece un hombre con un parecido al Divo de Juárez diciendo que «tuvo que fingir su muerte», pero su voz hace dudar de que se trate de él. Y es que muchas veces, desde su muerte el 28 de agosto de 2016, se ha especulado de que Alberto Aguilera, nombre verdadero de Juan Gabriel, siga con vida.

“Hola amigos, ahora sí que tuve la necesidad de comunicarme con ustedes porque, como ustedes saben, tuve que fingir mi muerte por toda esa cuestión que llegó a México de la 4T pero no me quedó de otra y ahorita que sé que todos están encerrados en México y que están sufriendo por este coronavirus”, inició el video.

El supuesto Juan Gabriel dice que ya no aguantaba las ganas de comunicarse con su público.

«Ahorita, que era mayo de 2020, no pude aguantar las ganas de querer comunicarme con ustedes y mandarles un mensaje de aliento con todo mi cariño, mi amor… Mi público es de lo que yo puedo vivir, ya no aguanté más, así que aquí me tienen en mayo del 2020, mandándoles un saludo a toda mi gente y espero que en México pase esto pronto y el próximo año estaré en contacto con ustedes próximamente y les diré la verdad”.

Entre las personas que han comentado que el cantante está vivo se encuentran Joaquín Muñoz y Jorge Carbajal. Muñoz ha sido parte de importantes titulares por asegurar que el intérprete estaba con vida y reaparecería, incluso había dado fecha, pero nunca han dado pruebas sostenibles de Juan Gabriel siga con vida.

