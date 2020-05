Fallece el actor Jerry Stiller, padre del famoso actor y director de cine Ben Stiller

El mundo del cine y actuación está del luto con el fallecimiento del veterano actor estadounidense Jerry Stiller, que se hizo famoso en cine y en Broadway y luego en la serie televisiva Seinfeld. El actor murió por causas naturales a los 92 años, comunicó este lunes su hijo Ben Stiller con quien protagonizó la película The Heartbreak Kid o «La mujer de mis pesadillas» en Hispanoamérica.

La estrella de comedia de teatro, cine y televisión, se hizo famoso en la década de 1960 cuando se unió a su esposa Anne Meara en películas, producciones teatrales, comerciales y programas de televisión, incluido el «Ed Sullivan Show».

Encontró fama renovada en la década de 1990 interpretando al irritable y ruidoso Frank Costanza en el programa de televisión «Seinfeld». Ganó su único premio Emmy por el papel, cita en una nota La Voz de América.

La carrera de Stiller también incluyó papeles en los programas de Broadway «The Ritz» y «Hurlyburly», así como en las exitosas películas «Hairspray» y «Zoolander».

También caracterizó al padre de Leah Remini en la comedia The King of Queens y protagonizó junto a su hijo Ben los filmes de Zoolander.

«Lamento informar que mi padre, Jerry Stiller, ha muerto por causas naturales», ha escrito su hijo en un tuit.

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5

— Ben Stiller (@RedHourBen) May 11, 2020