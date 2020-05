El coronavirus sigue ganando terreno a nivel mundial y la región latinoamericana enfrenta el momento más difícil de la enfermedad: cada día suman más contagios y los muertos aumentan.

En Nicaragua, aunque las autoridades de salud llevan seis días sin informar sobre la pandemia, los casos solo se ven aumentar. Este es el reporte minuto a minuto de cómo avanza la enfermedad a nivel mundial.

Subsecretario de Estado de EE.UU. : «Ortega debería de proteger al pueblo de Nicaragua» ante el Covid-19. El subsecretario interino de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Michael G. Kozak, demandó este lunes al dictador Daniel Ortega a cumplir con los deberes de su cargo y proteger al pueblo nicaragüense, ante la pandemia del nuevo virus SARS-CoV-2. Más detalles en esta nota.

El Salvador repatría a ciudadanos varados en Panamá. Este lunes inició la repatriación de salvadoreños que habían quedado varados en otros países debido al cierre del aeropuerto ordenado por el gobierno de Nayib Bukele, ante la pandemia del SARS-CoV-2.

El primer vuelo arribó este lunes procedente de Panamá al Aeropuerto Internacional San Romero. «Los connacionales que no habían podido regresar al país debido a la emergencia mundial por #Covid19 ya abordaron el avión que los trae de regreso a nuestro territorio, desde Panamá», anunció más temprano el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador.

Uruguay registra 707 casos confirmados. En las últimas 24 horas se registraron siete casos de Covid-19, informó el Ministerio de Salud uruguayo.

En el caso de los muertos, la cifra ascendió a 19 tras una nueva muerte a causa de Covid-19.

Más de 79 mil personas han muerto en Estados Unidos. La cifra de muertos por coronavirus asciende a 79,528, de acuerdo al último recuento de casos de la Universidad Johns Hopkins.

Los casos de contagios reportados son al menos 1 millón 329,799 casos en el país.

Cuba reporta 1,783 casos de Covid-19. El Ministerio de Salud Pública de Cuba aseguró que hay 17 nuevos casos en el país y hasta la medianoche del lunes la cifra de muertos era de 77.



Contagios por coronavirus caen en España al nivel más bajo desde el 9 marzo. Las muertes por coronavirus en España cayeron en las últimas veinticuatro horas a 123 mientras que los nuevos contagios fueron 373, la cifra más baja desde el 9 de marzo, informó este lunes el Ministerio de Sanidad.

El número de fallecidos es el menor desde el 18 de marzo y supone un descenso desde los 143 del domingo, con lo que el total de muertes por la pandemia en España asciende a 26,744, mientras que los contagios suman ya 227,426.

Boris Johnson explica su plan de desconfinamiento a una oposición preocupada. El primer ministro británico, Boris Johnson, explica este lunes en el Parlamento su plan de desconfinamiento, esbozado la víspera en televisión, ante una oposición preocupada por un mensaje que consideran contradictorio y peligrosamente confuso.

Tras el muy esperado discurso del líder conservador a la nación difundido el domingo por la noche, su gobierno debe publicar un documento de 50 páginas con el detalle sobre lo que avanzó Johnson, y sobre lo que no mencionó como qué sucederá con las ligas de fútbol profesional.

