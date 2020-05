Gobiernos mentirosos

CARTAS DE AMOR A NICARAGUA

Querida Nicaragua: El coronavirus nos tiene medio locos. Al levantarnos el periódico trae el coronavirus en primer plano, encendemos la radio y las noticias nos hablan del coronavirus, buscamos en la televisión y al momento aparecen en CNN las listas de los países, de los casos y de los muertos. Nuestra pobre gente que solo puede ver los canales nacionales tiene que tragarse las mentiras que le digan los medios oficialistas. Menos mal que hay dos canales que informan con la verdad y muchos noticieros virtuales en las redes sociales que se pueden ver en los teléfonos celulares.

Pero ya no necesitamos ver, nuestra cabeza está llena de imágenes de muerte, escandalosas cantidades de fallecidos en los EE.UU., en España e Italia que han sido las principales víctimas de la pandemia. Toda la pelota del mundo está atacada por el virus, no hay un solo país que se haya salvado. Y nosotros, los cristianos, de rodillas rogando a nuestro Señor que acabe este tormento.

Pero la verdad es que, sobre todo la gente responsable, está guardada en casa siguiendo las noticias del coronavirus. Y si tiene que salir a comprar algo va con su mascarilla y pensando y temiendo al contagio de la peste. Está muy bien que nos cuidemos y sigamos las instrucciones que a nivel mundial han dado los organismos rectores de la salud de los pueblos. No nos volvamos locos pensando y temiendo por la peste. Simplemente sepamos que los octogenarios tienen gran peligro y en general quien tenga más de 60 años. Simplemente quédese en casa lo más que pueda, lávese las manos con bastante frecuencia, con cualquier jabón y abundante espuma durante al menos 40 segundos, procure usar siempre la mascarilla, no asista a espectáculos, sepárese dos metros de su prójimo, no dé la mano ni abrace ni bese. Y no piense tanto en el coronavirus pues hay un Dios que nos protege.

Lea Eclesiastés (3:8) “Hay un tiempo para cada cosa y un momento para hacerla bajo el cielo. Hay tiempo de nacer y un tiempo para morir, tiempo para plantar y tiempo para cosechar, un tiempo para enfermar y un tiempo para sanar, un tiempo para destruir y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y otro para reír, un tiempo para lamentar y otro para danzar, un tiempo para abrazar y otro para no hacerlo, un tiempo para buscar y otro para perder, un tiempo para guardar y otro para tirar fuera, un tiempo para rasgar y otro para coser, un tiempo para callar y otro para hablar, un tiempo para amar y otro para odiar, un tiempo para la guerra y otro para la paz”.

El autor es empresario radial.