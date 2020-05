Luego de tres años sin lanzar pelota en un juego, el brazo derecho de Kevin Gadea está de nuevo fuerte y saludable, listo para integrarse a los Yanquis de Nueva York en las ligas menores ahora mismo si fuera posible.

Puede interesarte: Evander Holyfield regresa al boxeo y expresa interés de enfrentar a su viejo rival Mike Tyson

“Me siento al cien. He estado soltando el brazo y me siento saludable. La próxima semana comenzaré a lanzar en prácticas de bateo en vivo (con bateadores que harán swing a sus lanzamientos) y siento que tengo una nueva oportunidad en el beisbol”, apunta Gadea, quien está entrenando con los Indígenas de Matagalpa, del beisbol nacional.

Usualmente cuando los lanzadores regresan de lesiones, y más Gadea que estuvo tres años fuera, tienen temor de una recaída, pero el espigado tirador pinolero, de 25 años de edad, tiene su propia filosofía.

Además lea: Clásico de Mundial 2021 se aplaza por el Covid-19 y podría disputarse hasta 2023

“Voy a lanzar con todo. A estas alturas no tengo nada que perder y debo de seguir dándolo todo si quiero llegar a las Grandes Ligas”, afirma el derecho que pasó un año entero en la lista de lesionados de los Rays de Tampa Bay, quienes lo tomaron en el draft de la Regla 5 en 2016 y por lo tanto estuvo con ellos toda la temporada de 2017 en las Ligas Mayores, aunque sin poder lanzar una pelota porque estaba en el “taller de reparaciones”.

Así que técnicamente Gadea es un big leaguer, pero él sigue sin sentirse como tal: “Mientras no lancé en un partido de Grandes Ligas, no me siento un big leaguer”.

Gadea firmó este año con los Yanquis y el plan que acordó con ellos es lanzar en la categoría Doble A o Triple A, desde donde estaría atento a un llamado al equipo grande en cualquier momento.

“Mi brazo está respondiendo muy bien. Estoy tirando fuerte. No me han medido la velocidad pero siento que ando encima de las 90 millas por hora y la idea es lanzar en Doble A o Triple A, y pelear por una oportunidad para subir. Ya estando ahí, uno está a un paso”, valora Gadea, quien debutó como profesional en 2013 con los Marineros de Seattle.

Su carrera

Aunque Kevin Gadea dispone de una bola rápida de respe to, el comando de sus picheos es su principal arma y se refleja que en su carrera en las ligas menores apenas regala 62 bases por bolas en 225 entradas, mientras abanica a 228 bateadores.

De por vida en las Menores tiene balance de 17-6 y efectividad de 2.64 en 45 juegos, 36 de ellos como abridor.

También tiene experiencia en la Liga de Beisbol Profesional de Venezuela, en la que tuvo balance de 2-2 y efectividad de 2.70 en seis aperturas con los Tigres de Aragua en la campaña 2016-17 y este rendimiento terminó de convencer a Tampa Bay para tomarlo en el draft de la Regla 5.

Gadea también ha lanzado en la Liga de Beisbol Profesional de Nicaragua con los Gigantes de Rivas y fue parte de la Selección Nacional en el Preclásico de 2016 en Mexicali