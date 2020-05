Nicaragüenses vuelven a restringir la compra de vehículos a medida que el Covid-19 impacta economía

Cuando apenas comenzaba a levantar cabeza el sector de distribución de vehículos, tras el colapso del 2018 como consecuencia de la convulsión política, la demanda de automotores en Nicaragua se ha vuelto a deprimir como consecuencia de la pandemia que ha desacelerado la economía, disminuido la movilidad vial y disparado el desempleo.

A inicios del 2020 se avizoraba una mejoría entre los distribuidores de automotores livianos, debido a que en enero se colocaron 480 unidades, luego de vender en promedio mensual 200 en el 2018 y 350 en el 2019, dos años de fuerte recesión.

Sin embargo, ya con la expansión del coronavirus en el mundo, en febrero y marzo del 2020 las ventas volvieron a deprimirse y caer a niveles de los últimos dos años.

“Ha sido un golpe de un 20 por ciento aproximadamente a la ya maltrecha industria que teníamos, esto por el efecto de la caída del turismo y los renta car, que están cerrados, más la incertidumbre que no se está generando” como consecuencia de la pandemia, dijo una fuente ligada a la actividad.

Señaló que en febrero y marzo de este año la venta de vehículos se redujo a 370 unidades por mes, 110 unidades menos que en enero, lo que equivale a una contracción del 22 por ciento con respecto a los resultados en enero.

Se reduce la movilidad vial

La situación en este tiempo se vuelve más compleja porque la demanda de bienes y servicios ha caído fuertemente debido al autoconfinamiento y aunque no hay restricciones de movilidad en Nicaragua como en el resto de la región, la circulación de vehículo ha disminuido fuertemente.

En otros países de la región se estima que las restricciones de movilidad se alarguen por un plazo de tres meses, en Nicaragua no sabemos qué pueda ocurrir sin un plan de contingencia.

A esto se suma que los créditos para compra de vehículos siguen en condiciones bien exigentes: hasta un 30 por ciento de prima, cuando antes de la crisis política era del 10 por ciento y con tasas de interés del 14 por ciento, cuando llegó a ubicarse hasta en 7 por ciento.

El catedrático y economista Luis Murillo señala que en el caso de Nicaragua la recuperación de este sector será mucho más lenta que en el resto de países, porque la economía nicaragüense viene de una crisis previa a la pandemia.

“Desde que se dio la crisis sociopolítica el sector cayó más de un 80 por ciento y ahora en este nuevo contexto, hay dos problemas serios, por una parte las casas comerciales se van a quedar con una flota de vehículos que no van a poder colocar y por otra parte el deudor no va a poder seguir pagando y corre el riesgo de perder su inversión si el gobierno no saca una moratoria”, dijo Murillo.

El Banco Interamericano de Desarrollo en un reciente reporte alertó a que Nicaragua que si la pandemia se extendía por largo tiempo, al menos 125,400 personas pasarían a engrosar el desempleo, lo que daña la capacidad para comprar bienes como automóviles.

Cae cartera de crédito vehicular

Las mismas cifras de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif) indican lo mal que anda el sector. Desde diciembre del 2019 hasta marzo 2020, la cartera de crédito vehicular ha caído en 627 millones de córdobas, es decir una reducción del 9.2 por ciento en el periodo de referencia.

Pero si se compara con la cartera que se tenía en marzo del 2018- antes de la crisis sociopolítica- el financiamiento para compra de automóvil ha caído en 5,862.73 millones de córdobas, un 48 por ciento comparado con los resultados hasta el primer trimestre de este año. Hasta marzo de este año la cartera de crédito vehicular ascendió a 6,131.52 millones de córdobas.

El achicamiento real de la cartera vehicular ha ocasionado que el número de préstamos de este tipo también se reduzca significativamente, pasando de 28,347 créditos activos en diciembre del 2019 a 26,575 créditos en marzo 2020.

En tres meses (desde enero a marzo 2020) han salido del mercado 1,772 préstamos vehiculares, según datos publicados por la Siboif en su sitio electrónico.

El impacto del coronavirus en el sector

Según un informe de la firma consultora KPMG, el 80 por ciento de las compañías de automóviles en el mundo señalan que el coronavirus tendrá un efecto directo sobre sus ingresos en 2020; pero esperan que la recuperación comience en el tercer trimestre de este año.

El mismo informe de la consultora indica que a corto plazo la demanda de automóviles caerá hasta un 50 por ciento en el mundo. A esto se suma que muchas fábricas automotrices han cerrado y otras están produciendo equipo médico. Nicaragua debe verse en este espejo de proyecciones.