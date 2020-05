¿Por qué Facebook eliminó el video del Presidente de México donde felicita a las madres?

El domingo 10 de mayo, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, compartió en sus redes sociales un video de felicitaciones por el Día de las Madres, sin embargo, las políticas de Facebook, bloquearon el video.

En el audiovisual aparece López Obrador junto a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller donde felicitan a «las madres, a las abuelitas, a las que nos acompañan y las que se nos adelantaron, a las que cerraron sus ojitos, pero nos dejaron su cariño, su amor”.

Después del mensaje le dedicaron a todas las madres el tema de Juan Gabriel, Amor Eterno, sin recordar que una de las restricciones de Facebook, es usar materiales con Derechos de Autor, si no está autorizado.

Al respecto el mandatario dijo este lunes que solicitaron permiso para usar el tema y se los concedieron por 24 horas.

Se solicitó permiso para usar el video «Amor Eterno» de Juan Gabriel; lo concedieron para solo 24 horas. Avisamos que se retira de redes sociales y les dejamos a las mamás nuestra felicitación permanente. Besos. pic.twitter.com/furpoUetwj — Andrés Manuel (@lopezobrador_) May 11, 2020

El mensaje que aparecía en la red social después de eliminar el video era: “Este video tiene contenido de SME, quien lo bloqueó en tu país por razones relacionadas con los derechos de autor”. Y es que el material es propiedad de Sony Music Entertainment y los seis minutos y 56 segundos de lo publicado en la página de López Obrador también se ha restringido en 249 países.

Guillermo Pous, albacea de Juan Gabriel, aseguró que López Obrador, sentó un precedente al pedir los permisos necesarios para compartir “Amor eterno”, de Juan Gabriel el Día de la madres y que, debido al contexto en el que se pidió la canción, nada se le cobró al gobierno por utilizarla, según publica El Universal.

La publicación agrega que “la figura máxima de representación de nuestro país deja un precedente al dirigirse con absoluto respeto y reconocimiento a los derechos de autor y derechos anexos; dio indicaciones para pedir autorización y usar el tema; es un parteaguas porque es común que los políticos que, cuando están en campaña, usan canciones o versiones de canciones en donde dicen que como no hay un lucro, no tienen que pagar, lo cual es absolutamente falso porque siempre hay un lucro, con este ejemplo queda claro que siempre se tiene que pedir autorización, aunque no exista un interés económico”.