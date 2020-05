«Ya es mucha payasada»: Pepillo Origel critica los TikTok de Erika Buenfil

El periodista y presentador mexicano, Juan José Origel, conocido como Pepillo Origel, generó mucha polémica por confesar en su programa «Con permiso», que ya está harto de las ocurrencias de Erika Buenfil, de 56 años, en la red social de TikTok. Además, dijo que duda que la actriz tenga «tanta gracia» como para dirigir sus videos.

Y es que la actriz ha cosechado mucha popularidad en la red social, donde aparece como @sazonandoconlabue, y tiene hasta este martes 5.9 millones de seguidores.

Lea también: La respuesta de Erika Buenfil, la reina de TikTok, a quienes la critican por estar en esta «app para jóvenes»

«Yo ya no soy seguidor de ella, quiero mucho a Erika Buenfil, pero sus TikTok ya me tienen hasta… ya, es mucha payasada, pero ya, ¿o no te hartan?», dijo Origel en una charla con la periodista Martha Figueroa, quien también confesó estar cansada de los videos de Buenfil, aunque resaltó que es una oportunidad que la actriz no puede desaprovechar después de que su carrera iba en descenso.



Sin duda TikTok es la red social de moda hoy en día.

La aplicación permite crear videos musicales cortos de 3–15 segundos​​ y largos de 30–60 segundos. Actualmente tiene más de 500 millones de usuarios activos, y se dice que «TikTok es una de las aplicaciones de móviles más populares del mundo, principalmente entre los adolescentes y jóvenes».

Puede interesarle: ¿Por qué Facebook eliminó el video del Presidente de México donde felicita a las madres?

Sin embargo, la protagonista de telenovelas mexicanas como «Amores verdaderos», «Marisol» y «Tres mujeres» es quien tiene el título de la «reina de TikTok».

Ella no se quedó callada y le respondió al periodista de espectáculos con un video de TikTok y con una imagen en su cuenta de Twitter, que impactó a todos.

Lea además: «A mi madre la salvo un milagro». El testimonio de la hija de la actriz Cecilia Romo

“Quiero que me veas la cara, de perfil, de frente, de perfil nuevamente ¿crees que tus comentarios van a detenerme? Ay, por favor. Cómprate una vida y carga la mía en cuenta”, dijo Buenfil.

También compartió esta imagen.

Por ahora Erika ha negado ganar dinero por sus videos en TikTok, dijo que su pago es el cariño de la gente. Sin embargo se sabe que el dinero que ganes en esta red social dependerá de la cantidad de personas que estuvieron viendo tu video en vivo. Se estima que Tik Tok paga alrededor de 100 dólares por cada 10.000 seguidores