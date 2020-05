Casos de Covid-19 disfrazados como neumonías en Nicaragua

La causa de muerte en la constancia de defunción es “neumonía atípica”, pero los entierran como si tuvieran Covid-19: una bolsa negra cerrada, adentro de un ataúd sellado y sin derecho a cultos o rosarios que son comunes en los velorios de los barrios. En Nicaragua a la gente le dicen que se muere por una rara neumonía, que en tiempos normales, si se diagnostica un caso, puede velarse y enterrarse de forma tradicional, sin prisas, sin hombres vestidos de blanco que se internan en cementerios a medianoche para dejar cuerpos que murieron solos.

Las bacterias son las causantes más frecuentes de las neumonías, sobre todo la neumococo. Una neumonía “atípica” es denominada así cuando es provocada por un virus o una bacteria muy infrecuente, explica el neumólogo Jorge Iván Miranda.

Precisamente, la aparición de neumonías atípicas encendió las alarmas en Wuhan, China, donde se conocieron los primeros casos de lo que ahora el mundo conoce como Covid-19, y que ha matado a más de 285 mil personas en el planeta.

El Ministerio de Salud (Minsa) pareciera que detuvo el conteo de contagios por Covid-19. Hace seis días consecutivos que el secretario general, Carlos Sáenz, no aparece frente a las cámaras de medios oficialistas para informar, a su manera, sobre el avance de la pandemia.

Mientras reina ese silencio, las epicrisis de varios ciudadanos son mostradas a periodistas por familiares indignados, donde se lee que supuestamente murieron de “neumonía atípica” o “neumonía grave”, pero si en realidad esto fuera verdad no habría necesidad de salir corriendo con el cadáver directo al cementerio.

“Es coronavirus hasta que no se demuestre lo contrario”

Por eso, Miranda indica que “toda neumonía atípica que venga ahorita, que se detecte en cualquier hospital, es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario”, “si una persona muere por una neumonía atípica, lo más seguro es que sea por coronavirus aunque no le hayan hecho la prueba”, explica el especialista.

No se sabe a cuántas de estas personas, a cuyos familiares se les notificó que tenían una neumonía atípica, les aplicaron la prueba de Covid-19; sin embargo, los expertos señalan que la diferencia entre una neumonía normal y otra que no lo es se evidencia en las radiografías.

Diferencias entre neumonías

En la primera se observa una opacidad bastante evidente y localizada en un área del pulmón, pero la atípica es más tenue y está dispersa en todo el pulmón. Eso no es habitual, explicó Miranda. La atípica no presenta un cuadro clínico tradicional de la que es generada por bacterias, sostiene el neumólogo Mario Espinoza.

Por su parte, el epidemiólogo Leonel Argüello explica que para tratar una neumonía normal se debe recomendar antibióticos, y el paciente debería mejorar en 48 horas, de no ser así, algo está pasando. Se estaría en presencia de una neumonía rara, que no es normal.

Ébola, cólera y Covid-19

Argüello es categórico al señalar que hay tres tipos de enfermedades, cuyas víctimas mortales deben ser sepultadas de inmediato: ébola, cólera, y Covid-19, de lo contrario un paciente puede ser velado.

Indica al igual que el neumólogo Miranda que en el país es posible que se tenga una combinación de neumonías que son causadas por otros virus, bacterias; no obstante de la que solo se puede decir que hay una pandemia es del Covid-19.

Los especialistas consultados por LA PRENSA indican que estos casos de neumonías se deben considerar un indicador de casos Covid-19.

El neumólogo pediatra, Eduardo López, explica que en el contexto actual toda neumonía atípica debe ser considerada como una neumonía por Covid-19, a menos que se tenga una prueba de PCR tomada en los primeros cinco días, que brinde un resultado negativo o positivo, y por tanto se pueda descartar y así la persona tenga su vela y entierro normal.

Familiares de fallecidos desconcertados

Los familiares de los difuntos quedan desconcertados cuando las autoridades les dicen que murieron de una neumonía atípica o de una neumonía grave, pero deben enterrarlos de inmediato, sin tiempo para llorar la partida inesperada.

Ese fue el caso de Ernesto Alejandro Bone, quien murió el sábado 9 de mayo, a la 1:00 de la madrugada, y no hubo espacios para despedidas. El médico le dijo a su hermana que esa era la recomendación para los casos respiratorios, lo que no concuerda con lo explicado por especialistas.

Miranda considera que es adecuado el protocolo de los entierros bajo la premisa que toda neumonía atípica es Covid-19, y que por ende es altamente contagioso, diez veces más mortal que la influenza, que también puede provocar neumonías atípicas, explicó.

Números no concuerdan con la realidad

Mientras tanto la gente sigue muriendo, según el Minsa, de neumonías atípicas, graves o adquiridas en la comunidad, pero no de Covid-19, por lo menos en el papel.

Las cifras de los boletines epidemiológicos del Minsa muestran un avance lento de los casos de neumonías con respecto a las semanas anteriores. Desde la semana 15 hasta la 18 los casos de neumonía apenas muestran un incremento, que van de 600 a unos mil casos. En la semana 18 se registraron 27,682 casos de neumonía, apenas 943 más que en la semana 17 (26,739), por ejemplo.

El epidemiólogo Argüello destaca que este comportamiento de las neumonías no había sucedido en los últimos ocho años, ha bajado el numero de casos, pero se ha incrementado el número de muertos.

No es creíble

La letalidad subió de un muerto por cada mil a seis muertos por la misma cantidad. Miranda considera que si eso está pasando con las estadísticas, eso no es creíble. Lo único que cabe, a manera de explicación, es que ya no están contando bien los casos o no los están contando, ya que las neumonías están incrementando, lo sabe bien, porque él mismo está en el terreno, en la primera línea frente a la pandemia.

El infectólogo Carlos Quant, explica que el accionar del Minsa con respecto a los casos de neumonía atípica puede estar relacionado con que estos casos sean sospechosos de Covid-19 y aplican la normativa del Minsa.

“En condiciones normales un diagnóstico de neumonía atípica no requiere un procedimiento como lo están haciendo ahorita, es el procedimiento rutinario, habitual que se hace, se entrega el cuerpo, se vela, se entierra, aunque se le llame neumonía atípica”, expresó el especialista y también miembro del Comité Científico Multidisciplinario.

Los diagnósticos

El Minsa utiliza, al menos tres términos, para disfrazar los casos de Covid-19: neumonía adquirida en la comunidad, atípica, y grave. El infectólogo Carlos Quant explica que la primera es cuando el paciente viene de la calle con una infección pulmonar. Otro casos es la neumonía hospitalaria, que es cuando un paciente está hospitalizado por alguna razón, y dentro de la unidad desarrolla un cuadro neumónico. En el caso de las graves, esta si está relacionado con los niveles de severidad de la enfermedad, y la atípica es toda aquella que no concuerda con el cuadro clínico común.