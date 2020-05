OPS sigue preocupada por lo que pasa en Nicaragua: concentraciones masivas, falta de información y manejo de pruebas

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) manifestó nuevamente este martes en la sesión informativa sobre los avances del Covid-19 en las Américas, su preocupación sobre el manejo de la pandemia del Covid-19 por parte del gobierno de Nicaragua, que no implementa la medida del distanciamiento social y más bien convoca a concentraciones masivas, en momentos en que los especialistas de esa organización advirtieron de que hay una «muy fuerte» transmisión comunitaria en la región de las Américas.

Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud de la OPS, recordó que la organización ya había expresado su preocupación por el manejo de pruebas, el seguimiento de los contactos y el reporte de los casos. «Esas preocupaciones siguen en pie», declaró el delegado de la OPS al referirse sobre la situación de Nicaragua.

«Estamos especialmente preocupados porque el distanciamiento social y el llamamiento a eventos masivos sigue manifestándose», declaró Ugarte.

Informes no oficiales

La OPS además aseguró que en Nicaragua hay «múltiples informes» no oficiales que indican un alto número de pacientes que han sido hospitalizados con sintomatología de respiración aguda, además de que se reporta un incremento de casos de fallecidos por «neumonía atípica y otras condiciones».

Ugarte, señaló que en Managua y Chinandega serían los principales lugares donde se está dando esta situación. Ugarte, quien no profundizó en el tema, también declaró que la organización está en «espera» de que el gobierno de Nicaragua le brinde un reporte oficial «a nivel de detalle» para hacer un análisis de la situación del país.

«Estamos esperando que la información oficial tenga un nivel de detalle que nos permita hacer un análisis adecuado de la situación e implementar la respuesta de manera conjunta», expresó Ugarte, quien agregó que mantienen el apoyo al sistema de salud nicaragüense con cooperación técnica y equipo de protección personal, así como pruebas de laboratorio.

Ante la negación del Ministerio de Salud (Minsa) de que en el país no existía transmisión comunitaria, Ugarte señaló que «Nicaragua es el único país de las Américas donde el tipo de transmisión es indeterminado». Sin embargo, luego de que el Minsa se ausentara por una semana con los reportes de la situación de la pandemia en el país, este martes su Secretario General, Carlos Saenz, habló de un nuevo término para evitar admitir que el país ya enfrenta contagios comunitarios. «Se han presentado casos en brotes a través de contactos claramente establecidos», dijo Sáenz. Hasta este 12 de mayo que el funcionario reapareció, dijo que contabilizan 25 casos confirmados de Covid-19 y aumento la cantidad de muertes a ocho.

Transparencia de datos

El director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la OPS, Marcos Espinal, consideró que la mayoría de los países que pertenecen a la OPS brindan información transparente, pero admitió que también hay países que deben «mejorar» sus reportes oficiales, sin especificar si se refería a Nicaragua donde los especialistas de salud critican el ocultamiento de información sobre la pandemia.

«La gran mayoría de nuestros países están reportando los casos, siempre hay desafíos y algunos de ellos tienen que mejorar, pero en sentido general, todos los países están reportando de forma muy transparente», subrayó Espinal.

No obstante, Espinal llamó a la atención a los países de que no solo basta el brindar el reporte de los casos, si no que deben trabajar adecuadamente en el manejo de la realización de pruebas del Covid-19, que es la clave para tener una «visión clara» del brote en cada país.

«Es importante recordar que no solamente es el reporte, si los países reportan un determinado numero de casos pero están haciendo pocas pruebas tampoco refleja el cuadro del brote en cada país, de ahí el mensaje de la organización del aumento consistente de números de pruebas para que la población pueda tener acceso y el país tenga una visión clara de cómo anda el brote en sus territorios», enfatizó.

Llaman a tomar distanciamiento social

Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, enfatizó que en la región se ha visto una transmisión comunitaria «muy fuerte», por lo que llamó a tomar las medidas de distanciamiento social para evitar un rebrote. «Es importante mencionar que ningún sistema de salud del mundo tiene la capacidad de responder a la pandemia del Covid-19 si las medidas de distanciamiento social para disminuir la velocidad de la transmisión no se adopta en el momento adecuado», declaró.